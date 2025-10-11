25
تكنولوجيا وعلوم
لحماية "الدرون" من الهجمات الالكترونية.. نظامٌ جديد يقوم بالمهمة
Lebanon 24
مع توسع استخدام الطائرات بدون طيار في التسليم، والزراعة، ومراقبة البنية التحتية، يبرز خطر الاختراقات الإلكترونية التي قد تحول هذه الطائرات من أدوات فعّالة إلى آلات خطيرة.
وقد يؤدي استيلاء
القراصنة
على الطائرة إلى تحليقها بشكل غير متوقع، أو تباطؤها، أو انعكاس مسارها، أو حتى تحطمها، ما يقود إلى فشل مهمتها بالكامل.
ولمعالجة هذه المخاطر، طور باحثون في جامعة
فلوريدا
الدولية نظاماً جديداً باسم SHIELD، يسمح للطائرات بالكشف عن الهجمات الإلكترونية والتعافي منها أثناء الطيران، ما يضيف مستوى أمان بالغ الأهمية مع ازدياد الاعتماد على هذه التكنولوجيا.
كيف يختلف SHIELD عن أنظمة الدفاع التقليدية؟
تركز أنظمة الدفاع الحالية للطائرات المسيرة على أجهزة الاستشعار التي تمنع الاصطدامات وترشد مسارات الطيران، لكنها لا تحمي الطائرة من هجمات معقدة مثل انتحال نظام تحديد المواقع (GPS) أو استهداف الأنظمة الداخلية عبر البرمجيات الخبيثة.
ويختلف نظام SHIELD في أنه يراقب كامل نظام التحكم للطائرة، ليس فقط البرامج، بل والمكونات المادية الأساسية، مثل البطارية والمعالج. فقد تشير التغيرات الطفيفة في هذه المكونات إلى هجوم جاري، ما يتيح للطائرة اكتشافه في الوقت الفعلي والتعافي بسرعة قبل أن يتسبب بأضرار.
وقالت مونيبة آصف، مرشحة الدكتوراه ومؤلفة الدراسة: "الدفاعات المعتمدة على أجهزة الاستشعار فقط تتجاهل الصورة الأكبر، بينما
النظام الجديد
يراقب كل المستويات للكشف عن الهجمات بشكل شامل".
أرقام مذهلة وأداء فائق
وأظهرت اختبارات النظام أن SHIELD يمكنه اكتشاف الهجمات في 0.21 ثانية وبدء التعافي في 0.36 ثانية، مما يسمح للطائرة باستكمال مهمتها دون انقطاع. ويقارن الباحثون هذه العملية بتشخيص الأطباء للمرضى، حيث كل هجوم يترك "بصمة" مميزة تتطلب خطة علاج خاصة.
وقال محمد
أشيقور
رحمن
، الباحث
الرئيسي
: "بدون آليات استرداد فعّالة، لن تستطيع الطائرة إتمام مهمتها حتى لو تم اكتشاف الهجمات. هدفنا هو تمكينها من التعافي ومواصلة العمل".
ومع خطط
إدارة الطيران
الفيدرالية لتوسيع استخدام الطائرات بدون طيار في التوصيل والزراعة والاستجابة للكوارث، يصبح أمن هذه الطائرات أولوية قصوى، حيث أن أي اختراق قد يكون له عواقب واسعة النطاق.
وأضاف رحمن: "الطائرات بدون طيار الموثوقة والآمنة هي مفتاح التطورات المستقبلية، ونأمل أن يسهم هذا النظام في دفع عجلة الصناعة قدماً".
(24)
إدارة الطيران
النظام الجديد
