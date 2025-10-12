26
جديد "مايكروسوفت".. تطبيق "OneDrive" بقدرات جديدة مهمة
تستعد شركة
مايكروسوفت
لإطلاق إصدار جديد كلياً من تطبيق OneDrive في نظام
ويندوز
مطلع العام المقبل، مع تصميم محدث كليًا ومجموعة من المزايا الجديدة مثل
معرض الصور
، وقسم خاص للأشخاص، وإمكانية إنشاء عروض شرائح مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات لتحرير الصور.
ويأتي هذا التحديث ضمن خطة أوسع لجلب تحسينات كبيرة إلى OneDrive خلال الأشهر
القادمة
، تتضمن إضافة أداة جديدة تُعرف باسم Photos Agent ومزايا تحرير ذكية للهواتف المحمولة.
وسيأتي التطبيق الجديد بتصميم أشبه بإصدار OneDrive في الهواتف الذكية، إذ يحل التطبيق الجديد محل واجهة الأيقونة الصغيرة في شريط المهام، ويعرض التطبيق معرضًا بصريًا لكافة الصور المخزنة في السحابة، إلى جانب تعرّف الوجوه داخل الصور وتسميتها تلقائيًا، وعرضها في قسم خاص.
وسوف
يسمح OneDrive قريبًا بالتعامل مع الصور المخزنة محليًا في الجهاز، حتى يمكن للمستخدم تعديلها مباشرةً ثم حفظها محليًا، أو رفعها إلى خدمة التخزين السحابي من مايكروسوفت.
وتعمل الشركة أيضًا على إدماج أعمق لخدمة Copilot في OneDrive عبر أداة جديدة باسم Photos Agent ستكون متاحة لمشتركي
microsoft
365 Copilot و Microsoft 365 Premium. وتتيح الأداة التفاعل مع الصور عبر الأوامر النصية مثل طلب "صور العطلة الأخيرة"، أو إنشاء ألبومات بناءً على مدد زمنية محددة.
وأما في أنظمة iOS وأندرويد، فسوف يحصل تطبيق OneDrive قريبًا على قدرات تحرير ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح تحويل الصور إلى أنماط متحركة وتنظيف الصور غير الواضحة أو المكررة بسهولة، إضافةً إلى تبويب جديد باسم "اللحظات" يعرض الذكريات القديمة والصور التي اُلتقطت "في مثل هذا اليوم".
وفي جانب المشاركة، أطلقت مايكروسوفت ميزة جديدة باسم "Hero Link"، وهي تسهّل مشاركة المستندات، إذ يمكن نسخ رابط الملف مباشرة بدلًا من إنشاء روابط خاصة، بطريقة مماثلة لما هو متاح في مستندات جوجل Google Docs، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى الملفات دون رسائل الرفض التقليدية.
(aitnews)
