تكنولوجيا وعلوم

كروم يوقف إشعارات المواقع التي لا يتفاعل معها المستخدم تلقائيًا

Lebanon 24
12-10-2025 | 09:03
تُقدّم غوغل ميزة جديدة في متصفح كروم لمستخدمي أندرويد وسطح المكتب، تُوقف تلقائيًا إشعارات المواقع التي تتجاهلها، تُوفّر ميزة "التحقق من السلامة" في كروم وظائف مماثلة للوصول إلى الكاميرا وأذونات تتبّع الموقع.
تعتمد ميزة الإلغاء التلقائي الجديدة هذه على ميزة مشابهة في أندرويد تُسهّل على مستخدمي كروم إلغاء اشتراكهم في إشعارات المواقع الإلكترونية التي لا تهمهم بضغطه واحدة ، ولا تلغي هذه الميزة إشعارات أي تطبيقات ويب مثبتة على الجهاز، وسيتم تعطيل الأذونات فقط للمواقع التي تُرسل الكثير من الإشعارات التي نادرًا ما يتفاعل معها المستخدمون، وفقًا لجوجل لا يتلقى سوى أقل من واحد فى المائة من جميع إشعارات الويب في كروم حاليًا أي تفاعل من المستخدمين، مما يجعلها غالبًا مُشتتة للانتباه أكثر من كونها مفيدة.

وصرحت جوجل فى إعلانها لقد اختبرنا هذه الميزة بالفعل ، وتُظهر نتائج اختباراتنا انخفاضًا ملحوظًا في حِمل الإشعارات، مع تغيير طفيف فقط في إجمالي عدد ضغطات الإشعارات، كما تُشير تجاربنا إلى أن المواقع الإلكترونية التي تُرسل عددًا أقل من الإشعارات تشهد بالفعل زيادة في عدد الضعطات.

ويمكن لمستخدمي Chrome اختيار إيقاف ميزة الإلغاء التلقائي بالكامل، أو الاحتفاظ بإشعارات مواقع محددة إما بزيارة الموقع لتفعيلها مجددًا أو إعادة منح الأذونات عبر ميزة "التحقق من السلامة". (اليوم السابع)
