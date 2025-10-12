23
بعد فشل في منافسة TikTok.. أبل تودّع تطبيق Clips إلى الأبد
Lebanon 24
12-10-2025
|
12:00
A-
A+
أطلقت أبل في عام 2017 تطبيقًا كان جديدًا كليًا يُدعى Clips، وهو تطبيق فيديو إبداعي يتميز بتأثيرات ممتعة، وترجمات تلقائية، وغيرها الكثير من الميزات، ومع ذلك، في عالم تطبيقات الفيديو الاجتماعية مثل
tiktok
، لم يحقق Clips أي نجاح يُذكر، وبعد توقفه عن العمل في
متجر التطبيقات
لفترة، قررت الشركة أخيرًا التخلي عنه، حيث أكدت وثيقة دعم جديدة، أن Clips لم يعد يتلقى أي تحديثات للتطبيق، وقد سُحب من المتجر.
وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"،
إذا كنت
من مستخدمي Clips الدائمين، فسيظل بإمكانك إعادة تنزيله على جهاز
iphone
أو iPad يعمل بنظام 26iOS، واستخدامه لتصدير مقاطع الفيديو إلى تطبيق آخر، ومع ذلك، لا توجد ضمانات بأن التطبيق سيستمر في العمل بعد هذا النظام.
ومع توقف Clips رسميًا، لا تزال أبل تُصدر تطبيقًا آخر لتحرير الفيديو للمستهلكين وهو تطبيق iMovie لنظام iOS الذى لم يحدث منذ ديسمبر 2024، وحتى ذلك الحين، اقتصر التحديث على إصلاحات طفيفة للأخطاء، ففي الواقع، لم يُضاف إلى iMovie ميزات جديدة رئيسية منذ عام 2023.
وتشمل تطبيقات أبل الأخرى التي لم تُحدَّث بعد لأنظمة التشغيل الجديدة تطبيقات Pages وKeynotes وNumbers، بالإضافة إلى حزمة iWork. (اليوم السابع)
