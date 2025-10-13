Advertisement

- شمل الاختبار 50 سؤال اختيار من متعدد، صيغت كل منها بخمس نبرات مختلفة من "مهذب جدًا" إلى "وقح جدًا"، مع خيار محايد في المنتصف.

- بلغت دقة الإجابات في الأسئلة المهذبة 80.8%، بينما ارتفعت إلى 84.8% في الأسئلة الوقحة، أي بفارق يقارب 4 نقاط مئوية لصالح الأسلوب العدواني.

- الأسئلة الوقحة لم تحتوي على إهانات مباشرة، لكنها حملت نبرة استعلاء أو تشكيك مثل: "هل تعرف أصلاً كيف تحل هذا؟".

أظهرت دراسة جديدة في الأميركية أن طرح الأسئلة بأسلوب وقح على نموذج "تشات جي " يمكن أن يؤدي إلى إجابات أكثر دقة مقارنة بالأسلوب المهذب.تفاصيل البحث:نتائج الدراسة تتناقض مع أبحاث سابقة كانت تشير إلى أن الوقاحة تقلل من جودة إجابات الذكاء الاصطناعي وتزيد احتمالات التحيز والأخطاء. كما أن الدراسة اقتصرت على نموذج GPT-4o، بينما الإصدار الحالي للمستخدمين هو GPT-5، ما قد يجعل النتائج قابلة للتغيير مع تحديث قدرات النماذج.تطرح النتائج سؤالاً فلسفياً وتقنياً: هل تتأثر النماذج اللغوية الكبرى بالنبرة العاطفية للكلمات؟ الخبراء يرون أن الذكاء الاصطناعي يُفترض أن يركز على منطق السؤال ودقته، إلا أن هذه الدراسة تشير إلى أن الطريقة التي يوجه بها المستخدم سؤاله قد يكون لها تأثير غير متوقع على الإجابات.حتى لو كانت الطريقة غير مهذبة، فإن طريقة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي قد تُحسّن دقة الإجابات، ما يفتح الباب أمام فهم أعمق للعلاقة بين اللغة البشرية ونماذج الذكاء الاصطناعي.(CNN)