24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
دراسة: الأسلوب الوقح قد يجعل "تشات جي بي تي" أكثر دقة!
Lebanon 24
13-10-2025
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة جديدة في
جامعة ولاية بنسلفانيا
الأميركية أن طرح الأسئلة بأسلوب وقح على نموذج
الذكاء الاصطناعي
"تشات جي
بي تي
" يمكن أن يؤدي إلى إجابات أكثر دقة مقارنة بالأسلوب المهذب.
Advertisement
تفاصيل البحث:
- شمل الاختبار 50 سؤال اختيار من متعدد، صيغت كل منها بخمس نبرات مختلفة من "مهذب جدًا" إلى "وقح جدًا"، مع خيار محايد في المنتصف.
- بلغت دقة الإجابات في الأسئلة المهذبة 80.8%، بينما ارتفعت إلى 84.8% في الأسئلة الوقحة، أي بفارق يقارب 4 نقاط مئوية لصالح الأسلوب العدواني.
- الأسئلة الوقحة لم تحتوي على إهانات مباشرة، لكنها حملت نبرة استعلاء أو تشكيك مثل: "هل تعرف أصلاً كيف تحل هذا؟".
جدل علمي:
نتائج الدراسة تتناقض مع أبحاث سابقة كانت تشير إلى أن الوقاحة تقلل من جودة إجابات الذكاء الاصطناعي وتزيد احتمالات التحيز والأخطاء. كما أن الدراسة اقتصرت على نموذج GPT-4o، بينما الإصدار الحالي للمستخدمين هو GPT-5، ما قد يجعل النتائج قابلة للتغيير مع تحديث قدرات النماذج.
تطرح النتائج سؤالاً فلسفياً وتقنياً: هل تتأثر النماذج اللغوية الكبرى بالنبرة العاطفية للكلمات؟ الخبراء يرون أن الذكاء الاصطناعي يُفترض أن يركز على منطق السؤال ودقته، إلا أن هذه الدراسة تشير إلى أن الطريقة التي يوجه بها المستخدم سؤاله قد يكون لها تأثير غير متوقع على الإجابات.
حتى لو كانت الطريقة غير مهذبة، فإن طريقة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي قد تُحسّن دقة الإجابات، ما يفتح الباب أمام فهم أعمق للعلاقة بين اللغة البشرية ونماذج الذكاء الاصطناعي.
(CNN)
مواضيع ذات صلة
دراسة: النساء هن الأكثر استخدامًا لـ"شات جي بي تي"
Lebanon 24
دراسة: النساء هن الأكثر استخدامًا لـ"شات جي بي تي"
13/10/2025 19:16:32
13/10/2025 19:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أدوات رقابية للأهل لمراقبة أطفالهم على "تشات جي بي تي".. بعد حادثة مأساوية
Lebanon 24
أدوات رقابية للأهل لمراقبة أطفالهم على "تشات جي بي تي".. بعد حادثة مأساوية
13/10/2025 19:16:32
13/10/2025 19:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: الإفراط في استخدام تيك توك يجعل الأطفال أكثر عدوانية
Lebanon 24
دراسة: الإفراط في استخدام تيك توك يجعل الأطفال أكثر عدوانية
13/10/2025 19:16:32
13/10/2025 19:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين
Lebanon 24
وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين
13/10/2025 19:16:32
13/10/2025 19:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
جامعة ولاية بنسلفانيا
ولاية بنسلفانيا
البشري
بي تي
دوان
جامع
دمين
قد يعجبك أيضاً
الصمت الرقمي.. وجه خفي لشخصيات تراقب أكثر مما تتكلم
Lebanon 24
الصمت الرقمي.. وجه خفي لشخصيات تراقب أكثر مما تتكلم
10:55 | 2025-10-13
13/10/2025 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فقاعة الروبوتات.. تحذيرات من "وهم ذكي" يبتلع المليارات
Lebanon 24
فقاعة الروبوتات.. تحذيرات من "وهم ذكي" يبتلع المليارات
09:30 | 2025-10-13
13/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من مايكروسوفت: ميزتان في ويندوز تُبطئان أجهزة الكمبيوتر!
Lebanon 24
تحذير من مايكروسوفت: ميزتان في ويندوز تُبطئان أجهزة الكمبيوتر!
08:00 | 2025-10-13
13/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
Lebanon 24
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
06:30 | 2025-10-13
13/10/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل… هذه التطبيقات قد تتيح اختراق حساباتك المصرفية!
Lebanon 24
تحذير عاجل… هذه التطبيقات قد تتيح اختراق حساباتك المصرفية!
03:41 | 2025-10-13
13/10/2025 03:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
16:00 | 2025-10-12
12/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
02:57 | 2025-10-13
13/10/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:55 | 2025-10-13
الصمت الرقمي.. وجه خفي لشخصيات تراقب أكثر مما تتكلم
09:30 | 2025-10-13
فقاعة الروبوتات.. تحذيرات من "وهم ذكي" يبتلع المليارات
08:00 | 2025-10-13
تحذير من مايكروسوفت: ميزتان في ويندوز تُبطئان أجهزة الكمبيوتر!
06:30 | 2025-10-13
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
03:41 | 2025-10-13
تحذير عاجل… هذه التطبيقات قد تتيح اختراق حساباتك المصرفية!
01:04 | 2025-10-13
ميزات خفية في آيفون قد تنقذك من أخطر المواقف.. اكتشفها!
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
13/10/2025 19:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 19:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 19:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24