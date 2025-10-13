22
تكنولوجيا وعلوم
تطبيق شامل.. شات جي بي تي ينافس المتاجر العالمية
Lebanon 24
13-10-2025
|
23:00
A-
A+
تتسارع طموحات شركة OpenAI في تحويل روبوتها الشهير "شات جي
بي تي
" إلى منصة رقمية متكاملة تتجاوز فكرة المساعد الذكي. فبعد إطلاق نموذج الفيديو المتطور Sora 2 وتطبيق "Sora" المخصص لمقاطع الفيديو الذكية، أعلنت الشركة عن دمج تطبيقات خارجية مثل سبوتيفاي وكانفا مباشرة داخل واجهة شات جي بي تي، مع خطط لتوسيع التكامل مستقبلًا.
كما أطلقت OpenAI حزمة Apps SDK التي تسمح للمطورين بإنشاء تطبيقاتهم الخاصة داخل المنصة، ما يضع الشركة في منافسة مباشرة مع
app store
وGoogle Play.
في الوقت نفسه، تختبر الشركة ميزة الرسائل المباشرة داخل التطبيق، تحت الاسم الرمزي Calpico، والتي تتيح للمستخدمين التفاعل والعمل الجماعي أو العصف الذهني ضمن غرف دردشة مشتركة، مع الحفاظ على خصوصية ذاكرة كل مستخدم.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تجعل شات جي بي تي أقرب إلى شبكة اجتماعية قائمة على
الذكاء الاصطناعي
، تجمع بين المحادثة، الإبداع، والتعاون الرقمي في مكان واحد.
