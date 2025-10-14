"ستارشيب".. اختبار يقترب من أحلام المريخ

Advertisement

أطلقت شركة " " الأميركية، أمس الإثنين، صاروخها العملاق "ستارشيب" في رحلة تجريبية جديدة من ولاية ، في اختبار طموح يستهدف قطع نصف المسافة حول الأرض قبل السقوط في المحيط .وانطلق الصاروخ مع غروب الشمس وسط هدير هائل من منصة "ستاربيس"، في رحلة هي الاختبار الكامل لأضخم صاروخ صنعه الإنسان على الإطلاق. ويبلغ ارتفاع "ستارشيب" 123 مترًا (403 أقدام)، ويُعدّ أداة أساسية في خطط " " لإرسال البشر إلى .خُطط أن ينفصل المعزز الضخم (المرحلة الأولى) ويسقط في خليج ، بينما تواصل المركبة الطيران قبل الهبوط في المحيط الهندي، دون نية لاستعادة أي من الأجزاء في هذه التجربة.وقال إيلون ، مؤسس "سبيس إكس" ومديرها التنفيذي، إنه شاهد الإطلاق من الخارج للمرة الأولى بدل ، واصفًا اللحظة بأنها "أكثر واقعية وملهمة".تأتي هذه الرحلة بعد اختبار ناجح في آب الماضي، عقب سلسلة إخفاقات متكررة منذ إطلاق النموذج الأولي. في المقابل، تعتمد وكالة على "ستارشيب" بشكل أساسي في مهمتها المقبلة لإنزال على سطح القمر، ضمن برنامج "أرتميس" قبل نهاية العقد الحالي.وحملت المركبة خلال الاختبار ثمانية أقمار صناعية وهمية تحاكي أقمار "ستارلينك"، في خطوة لاختبار قدرة الحمولة والتشغيل طويل المدى. كما أجرت الشركة مناورات جوية معقدة أثناء العودة لاختبار خصائص الدخول مجددًا إلى الغلاف الجوي تمهيدًا لمهام إعادة الاستخدام الكاملة.بهذا الإنجاز، تقترب "سبيس إكس" خطوة إضافية نحو هدفها الأكبر: رحلات مأهولة إلى المريخ، في حين ترى "ناسا" أن نجاح المشروع يمثل مفتاحًا للعودة إلى القمر بثقة تكنولوجية جديدة.