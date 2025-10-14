Advertisement

متفرقات

"ستارشيب".. اختبار يقترب من أحلام المريخ

Lebanon 24
14-10-2025 | 02:00
أطلقت شركة "سبيس إكس" الأميركية، أمس الإثنين، صاروخها العملاق "ستارشيب" في رحلة تجريبية جديدة من ولاية تكساس، في اختبار طموح يستهدف قطع نصف المسافة حول الأرض قبل السقوط في المحيط الهندي.
وانطلق الصاروخ مع غروب الشمس وسط هدير هائل من منصة "ستاربيس"، في رحلة هي الاختبار الكامل الحادي عشر لأضخم صاروخ صنعه الإنسان على الإطلاق. ويبلغ ارتفاع "ستارشيب" 123 مترًا (403 أقدام)، ويُعدّ أداة أساسية في خطط "إيلون ماسك" لإرسال البشر إلى المريخ.

خُطط أن ينفصل المعزز الضخم (المرحلة الأولى) ويسقط في خليج المكسيك، بينما تواصل المركبة الطيران قبل الهبوط في المحيط الهندي، دون نية لاستعادة أي من الأجزاء في هذه التجربة.

وقال إيلون ماسك، مؤسس "سبيس إكس" ومديرها التنفيذي، إنه شاهد الإطلاق من الخارج للمرة الأولى بدل غرفة التحكم، واصفًا اللحظة بأنها "أكثر واقعية وملهمة".

تأتي هذه الرحلة بعد اختبار ناجح في آب الماضي، عقب سلسلة إخفاقات متكررة منذ إطلاق النموذج الأولي. في المقابل، تعتمد وكالة ناسا على "ستارشيب" بشكل أساسي في مهمتها المقبلة لإنزال رواد الفضاء على سطح القمر، ضمن برنامج "أرتميس" قبل نهاية العقد الحالي.

وحملت المركبة خلال الاختبار ثمانية أقمار صناعية وهمية تحاكي أقمار "ستارلينك"، في خطوة لاختبار قدرة الحمولة والتشغيل طويل المدى. كما أجرت الشركة مناورات جوية معقدة أثناء العودة لاختبار خصائص الدخول مجددًا إلى الغلاف الجوي تمهيدًا لمهام إعادة الاستخدام الكاملة.

بهذا الإنجاز، تقترب "سبيس إكس" خطوة إضافية نحو هدفها الأكبر: رحلات مأهولة إلى المريخ، في حين ترى "ناسا" أن نجاح المشروع يمثل مفتاحًا للعودة إلى القمر بثقة تكنولوجية جديدة.
 
