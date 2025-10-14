Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هذا الأسبوع.. آبل تستعد لإطلاق ثلاث أجهزة جديدة

Lebanon 24
14-10-2025 | 08:49
بعد أقل من شهر على إطلاق أحدث هواتفها الذكية، تستعد آبل لإطلاق ثلاثة أجهزة جديدة هذا الأسبوع لتعزيز وجودها في السوق قبل موسم التسوق المرتقب، بحسب خبير الصناعة مارك جورمان.
الأجهزة الجديدة تشمل:

نسخة مطورة من سماعة الرأس Vision Pro: مجهزة بمعالج M5 الجديد، وحزام محسن لزيادة الراحة أثناء الاستخدام الطويل، مع تحسين أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. لم تُعلن بعد تفاصيل الوزن أو السعر للنسخة المطورة.

الجيل الثامن من آي باد برو (iPad Pro): سيأتي أيضًا بمعالج M5، مع الحفاظ على مقاسي الشاشة السابقين (11 و13 بوصة)، وإزالة شعار "iPad Pro" من الخلف. التحديث يركز على العتاد الداخلي دون تغييرات جوهرية في التصميم.

كمبيوتر ماك بوك برو 14 بوصة: يستفيد من ترقية المعالج إلى M5، موجه لمحترفي الأعمال، مع الحفاظ على المواصفات العالية وتحسين الأداء، بينما يُتوقع إصدار نسخة 16 بوصة العام المقبل.

ومن المتوقع أن تعلن آبل عن الأجهزة عبر موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء المقبل، دون عقد حدث خاص، لتصل الأجهزة إلى الأسواق قبل نهاية تشرين الأول الجاري. (روسيا اليوم)
