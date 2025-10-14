23
هل يتفوّق هاتف Oppo الجديد على آيفون؟
Lebanon 24
14-10-2025
|
10:54
A-
A+
تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتفها الجديد Reno15 Pro Max، الذي يُتوقع أن يكون منافسًا مباشرًا لأحدث
أجهزة آيفون
من حيث الأداء والتصوير.
وبحسب التسريبات، سيحمل الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة (200 + 50 + 50 ميغابيكسل)، تشمل عدسة
ماكرو
وعدسة واسعة الزاوية، مع إمكانية تصوير فيديوهات بدقة 8K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية.
الهاتف سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيارَي IP68 وIP69، وشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة (1272×2800) بيكسل وتردد 120 هيرتز، مع كثافة عرض تبلغ نحو 454 بيكسل في الإنش.
من ناحية الأداء، سيعمل الجهاز بنظام
android
16 مع واجهة ColorOS 16، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 9400 المصنّع بتقنية 3
نانومتر
، إلى جانب معالج رسوميات Immortalis-G925، وذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.
كما سيضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 6500 ميلي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 120 واط، إلى جانب شحن لاسلكي سريع بقوة 50 واط، فضلاً عن منفذ USB-C، وتقنية NFC، وإشعاع Infrared للتحكم بالأجهزة، إضافة إلى ماسح بصمة مدمج بالشاشة. (روسيا اليوم)
