منصة X تطرح تحديثاً جديداً

أطلقت منصة X، أخيرًا ميزةً مطلوبة، تتيح لك مزامنة مسوداتك تلقائيًا، مما يتيح لك العمل على مسودة على هاتفك أو على الإنترنت بسلاسة، وقد أعلن ، رئيس قسم المنتجات في X، عن هذه الميزة في منشور على المنصة، حيث أقر بأن المستخدمين كانوا ينتظرون مزامنة المسودات لما يقرب من عقد من الزمان.وكتب قائلا: "ستكون المسودات المكتوبة على تطبيق X متاحة الآن عند تسجيل الدخول على الإنترنت"، وسيقوم تطبيق X الآن بمزامنة مسوداتك على تطبيق iOS أو .وسيسمح هذا للمستخدمين بإنشاء مسودة على منصة ثم مواصلة العمل عليها على منصة أخرى قبل نشرها، و قد يكون هذا مفيدًا جدًا للمستخدمين الذين يعملون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ولكنهم يغادرون مكان عملهم أو منزلهم ويرغبون في مواصلة العمل على هواتفهم.رُصدت هذه الميزة لأول مرة على تطبيق X Lite قبل أسبوع، وهي الآن متاحة لجميع مستخدمي X، وقد أوضحت المنصة أيضا أنها سيُضيف ميزة مزامنة المسودات على نظام قريبًا، فهي حاليًا، تتوفر على نظامي iOS والويب.على الرغم من وصول ميزة مزامنة المسودات، إلا أنها لا تزال تعاني من بعض القيود، فلن تُزامن هذه الميزة الوسائط حاليًا، وقد تكون عرضة للأخطاء في الوقت الحالى. (اليوم السابع)