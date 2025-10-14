غوغل تستثمر 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في الهند

Advertisement

أعلنت شركة عن استثمار ضخم تبلغ قيمته 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعى فى ، فى خطوة تُعدّ من أضخم مشاريع الشركة خارج .وأكد توماس ، الرئيس التنفيذي لخدمة Google Cloud، أن المركز الجديد سيُقام فى مدينة فيزاج (فيساكهاتنام) الساحلية بولاية آندرا براديش، وذلك خلال فعالية رسمية أقيمت في العاصمة نيودلهي بحضور عدد من كبار المسؤولين الهنود، بينهم وزير السكك الحديدية وتقنية المعلومات أشونى فايشناو، ووزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، ورئيس وزراء الولاية ن. تشاندرا بابو نايدو.وأوضح كوريان أن هذا المشروع يُعدّ أكبر استثمار لجوجل في مراكز البيانات على مستوى العالم خارج الولايات المتحدة، حيث تخطط الشركة لبناء مجمع بيانات ضخم بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 غيغاواط (1GW)، ليُشكّل محورًا رئيسيًا لتوسيع قدرات الحوسبة السحابية وخدمات في القارة الآسيوية.وأضاف أن استثمار الـ15 مليار دولار سيتم تنفيذه على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف دعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز الخدمات السحابية في الهند، التي تُعتبر من أسرع الأسواق نموًا في العالم.وخلال الفعالية، أكّد الوزير أشوني فايشناو أن هذا الاستثمار سيساهم في تسريع التحول الرقمي في الهند ودعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لتعزيز ريادة الأعمال في البلاد.أما وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان فقد شددت على أهمية المشروع في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، بفضل توفير قدرات تحليل بيانات متقدمة تدعم المؤسسات التعليمية.من جانبه، قال نايدو إن ولاية آندرا براديش تتحول بسرعة إلى مركز تكنولوجي جديد للهند، وأن اختيار جوجل لهذه المنطقة يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي. (اليوم السابع)