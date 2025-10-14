ميزات مبتكرة في تحديث تليغرام الجديد

Advertisement

في تحديث حديث، طرحت منصة للمراسلة مجموعة من الميزات الجديدة تهدف إلى تحسين التواصل أثناء المكالمات، وإدارة جهات الاتصال، وتخصيص واجهة المستخدم، حيث يتضمن التحديث تحسينات كبيرة لروبوتات ، ونظام الهدايا، وتجربة المستخدم العامة على نظام iOS.يمكن الآن للمشاركين في المكالمات الجماعية ومحادثات الفيديو إرسال تعليقات مباشرة وردود فعل إيموجية متحركة مباشرةً من واجهة المكالمة، لتظهر هذه الرسائل المؤقتة لفترة وجيزة على الشاشة، مما يتيح للمستخدمين مشاركة أفكارهم، وطرح الأسئلة أثناء كتم الصوت، أو التفاعل مع المحادثة فورًا.تتوفر هذه الميزة حاليًا للمكالمات الجماعية التي تضم أقل من 1000 مشارك، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليها بالنقر على زر "رسالة" أثناء المكالمة، كما يُقدّم التحديث أداتين جديدتين لتنظيم جهات الاتصال، بحيث يُمكن للمستخدمين الآن إضافة "ملاحظات" خاصة إلى جهات اتصالهم، تكون مرئية لهم فقط، لتذكّر تفاصيل مثل كيفية لقائهما أو مسمى وظيفتهما.و تظهر هذه الملاحظات في صفحة الملف الشخصي لجهة الاتصال، كما أُضيفت ميزة "أعياد الميلاد المقترحة"، و عند تعديل جهة اتصال، يُمكن للمستخدم اقتراح تاريخ ميلاد، ويُرسِل هذا الإجراء إشعارًا إلى ، ما يسمح لها بإضافة التاريخ إلى ملفها الشخصي بنقرة واحدة، كما يُمكن للمستخدمين إضافة تاريخ ميلادهم الخاص من قائمة الإعدادات.وتتوفر مزايا أيضا لمشتركي تيليجرام بريميوم، اهمها خيارات لتخصيص الملف الشخصي مباشرةً من صفحة الإعدادات الرئيسية، حيث يمكن للمستخدمين تغيير مظهر ملفهم الشخصي باختيار ألوان مُحددة مسبقًا أو باستخدام الخلفية والرمز من هدية مُستلمة، كما تتيح بعض الهدايا التذكارية أنماط رد فريدة.وبالنسبة لمطوري ومستخدمي روبوتات الذكاء الاصطناعي، تدعم المنصة الآن المحادثات المترابطة، مما يُمكّن الروبوتات من إدارة مواضيع متعددة في آنٍ واحد، كما يُمكن لروبوتات الدردشة الذكية بثّ الردود فور إنشائها، بدلاً من إرسال رسالة كاملة بعد فترة.وتهدف هذه الميزات إلى تحسين وظائف الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الكبيرة على المنصة. (اليوم السابع)