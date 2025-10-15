Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام يفرض قيودًا جديدة لحماية المراهقين من المحتوى الضار

Lebanon 24
15-10-2025 | 04:30
في محاولة لحماية مستخدميه القاصرين من المحتوى الضار، يُطبّق إنستجرام قيودًا جديدة على حسابات المراهقين، وسيتمكن المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا افتراضيًا من رؤية المحتوى الذي يلتزم بتصنيف أفلام PG-13 فقط، مع تجنب مواضيع مثل العنف الشديد، والعُري الجنسي، وتعاطي المخدرات.
ولن يتمكن المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من تغيير هذا الإعداد دون موافقة صريحة من والديهم أو أولياء أمورهم.

كما يُقدّم إنستجرام مُرشّح محتوى أكثر صرامة، يُسمّى "المحتوى المحدود"، والذي سيمنع المراهقين من رؤية المنشورات التي فعّل فيها هذا الإعداد ونشر التعليقات عليها

وأعلنت الشركة أنها ستُطبّق، ابتداءً من العام المقبل، المزيد من القيود على أنواع المحادثات التي يُمكن للمراهقين إجراؤها مع روبوتات الذكاء الاصطناعي التي فعّلت فيها مُرشّح "المحتوى المحدود".
وقد بدأت الشركة بالفعل بتطبيق إعدادات المحتوى الجديدة المُصنّفة PG-13 على محادثات الذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الخطوة في ظلّ مقاضاة مُطوّري روبوتات الدردشة، مثل OpenAI وCharacter.AI، بزعم إلحاقهم الضرر بالمستخدمين.
وفي الشهر الماضي، فرضت OpenAI قيودًا جديدة على مستخدمي ChatGPT الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وقالت إنها تُدرّب روبوت الدردشة على الامتناع عن "الحديث المُغازل".
وفي وقت سابق من هذا العام، أضافت Character.AI أيضًا حدودًا جديدة وعناصر تحكم أبوية.

ويُوسّع انستجرام نطاق الضوابط والقيود في مجالات مُختلفة للمستخدمين القُصّر، فلن تسمح خدمة التواصل الاجتماعي للمراهقين بمتابعة الحسابات التي تُشارك محتوى غير مناسب لأعمارهم، وإذا تابعوا هذه الحسابات، فلن يتمكنوا من رؤية محتواها أو التفاعل معها، والعكس صحيح.

كما تُزيل الشركة هذه الحسابات من التوصيات، مما يُصعّب العثور عليها،وتعمل الشركة أيضًا على منع المراهقين من مشاهدة المحتوى غير المناسب المرتبط بهم في الرسائل المباشرة.

كما تمنع شركة ميتا بالفعل حسابات المراهقين من اكتشاف المحتوى المتعلق باضطرابات الأكل وإيذاء النفس، وتحظر الشركة الآن كلمات مثل "كحول" أو "دم"، وتؤكد أنها تضمن أيضًا عدم عثور المراهقين على محتوى يندرج تحت هذه الفئات عن طريق كتابة هذه المصطلحات بشكل خاطئ. (اليوم السابع)
 
