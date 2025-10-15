Advertisement

متفرقات

هكذا غبر الذكاء الاصطناعي قواعد بناء المواقع الإلكترونية

Lebanon 24
15-10-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1429779-638961404810560333.png
Doc-P-1429779-638961404810560333.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يعد إنشاء موقع إلكتروني مهمة حصرية للمبرمجين، إذ غيّر الذكاء الاصطناعي موازين اللعبة، فاتحاً الباب أمام أي مستخدم لبناء موقع متكامل بضغطة زر واحدة فقط.
Advertisement

تقدّم اليوم عشرات المنصات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي حلولاً جاهزة لتصميم المواقع من الصفر، تشمل النصوص، الصور، التخطيط، وحتى إدارة المحتوى والتجارة الإلكترونية.

"سكوير سبيس".. البساطة بواجهة احترافية

تُعد منصة SquareSpace من أبرز الأدوات في هذا المجال، إذ تجمع بين إدارة شاملة للموقع وتصميمات جاهزة قابلة للتعديل بسهولة.
توفّر المنصة واجهة السحب والإفلات وتدعم الربط مع بوابات الدفع العالمية، مع باقات تبدأ من 16 دولاراً شهرياً.

"هوستينغر".. عندما تتحول الاستضافة إلى بناء ذكي

تقدّم Hostinger، المعروفة بخدمات الاستضافة، أداة مدمجة لبناء المواقع مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يسمح للمستخدم بإنشاء موقع احترافي فور شراء الاستضافة أو النطاق.
كما يمكن ربطها بخدمات مثل واتساب لتسهيل التواصل مع العملاء، مع إمكانية نقل الموقع إلى WordPress لاحقاً دون تعقيدات.

"سترايكنغلي".. الخيار المجاني الذكي

تميز منصة Strikingly نفسها بكونها مجانية تماماً، حيث تتيح مساحة تخزين تصل إلى 500 ميغابايت وسعة نقل بيانات 5 غيغابايت شهرياً، مع دعم التجارة الإلكترونية البسيطة لمنتج واحد.
وتوفّر الأداة إمكانات ذكاء اصطناعي لتوليد النصوص والصور تلقائياً، ما يجعلها مثالية للمشروعات الصغيرة أو المبتدئة.

"كانفا" تدخل المنافسة

بعد أن عُرفت كأداة تصميم رسومي، طوّرت Canva خدماتها لتشمل إنشاء مواقع ويب كاملة يمكن نشرها مباشرة على الإنترنت.
تقدّم الأداة مجموعة ضخمة من القوالب الجاهزة والخطوط والألوان، وتتيح استخدام النطاق الخاص بـ "كانفا" مجاناً أو نطاق خاص بالمستخدم.

ثورة رقمية بلا كود

تؤكد هذه الأدوات أن المستقبل يتجه نحو ما يسمى "التصميم بلا كود" (No-Code)، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً في بناء المواقع، لا مجرد أداة.

ورغم أن بعض المشاريع المعقّدة لا تزال تحتاج إلى مطورين محترفين، فإن الاتجاه العام واضح: العالم الرقمي أصبح متاحاً للجميع، والمبرمجون باتوا يعملون جنباً إلى جنب مع الخوارزميات، لا ضدها.
مواضيع ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
lebanon 24
15/10/2025 20:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة إصلاحية لإعادة بناء لبنان
lebanon 24
15/10/2025 20:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ابتكار لبناني يحدّد مواقع الآبار بدقة بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
15/10/2025 20:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوظ ترأس اجتماعا للمجلس الوطني للاعلام مع المواقع الالكترونية
lebanon 24
15/10/2025 20:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

إدارة المحتوى

الخوارزمي

المستقبل

واتساب

القوال

إنترنت

ستينغ

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:30 | 2025-10-15
08:00 | 2025-10-15
06:30 | 2025-10-15
04:30 | 2025-10-15
00:31 | 2025-10-15
23:00 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24