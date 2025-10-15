هكذا غير الذكاء الاصطناعي قواعد بناء المواقع الإلكترونية

Advertisement

لم يعد إنشاء موقع إلكتروني مهمة حصرية للمبرمجين، إذ غيّر موازين اللعبة، فاتحاً الباب أمام أي مستخدم لبناء موقع متكامل بضغطة زر واحدة فقط.تقدّم اليوم عشرات المنصات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي حلولاً جاهزة لتصميم المواقع من الصفر، تشمل النصوص، الصور، التخطيط، وحتى والتجارة الإلكترونية.تُعد منصة SquareSpace من أبرز الأدوات في هذا المجال، إذ تجمع بين إدارة شاملة للموقع وتصميمات جاهزة قابلة للتعديل بسهولة.توفّر المنصة واجهة السحب والإفلات وتدعم الربط مع بوابات الدفع العالمية، مع باقات تبدأ من 16 دولاراً شهرياً.تقدّم Hostinger، المعروفة بخدمات الاستضافة، أداة مدمجة لبناء المواقع مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يسمح للمستخدم بإنشاء موقع احترافي فور شراء الاستضافة أو النطاق.كما يمكن ربطها بخدمات مثل لتسهيل التواصل مع العملاء، مع إمكانية نقل الموقع إلى WordPress لاحقاً دون تعقيدات.تميز منصة Strikingly نفسها بكونها مجانية تماماً، حيث تتيح مساحة تخزين تصل إلى 500 ميغابايت وسعة نقل بيانات 5 غيغابايت شهرياً، مع دعم التجارة الإلكترونية البسيطة لمنتج واحد.وتوفّر الأداة إمكانات ذكاء اصطناعي لتوليد النصوص والصور تلقائياً، ما يجعلها مثالية للمشروعات الصغيرة أو المبتدئة.بعد أن عُرفت كأداة تصميم رسومي، طوّرت Canva خدماتها لتشمل إنشاء مواقع ويب كاملة يمكن نشرها مباشرة على الإنترنت.تقدّم الأداة مجموعة ضخمة من القوالب الجاهزة والخطوط والألوان، وتتيح استخدام النطاق الخاص بـ "كانفا" مجاناً أو نطاق خاص بالمستخدم.تؤكد هذه الأدوات أن يتجه نحو ما يسمى "التصميم بلا كود" (No-Code)، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً في بناء المواقع، لا مجرد أداة.ورغم أن بعض المشاريع المعقّدة لا تزال تحتاج إلى مطورين محترفين، فإن الاتجاه العام واضح: العالم الرقمي أصبح متاحاً للجميع، والمبرمجون باتوا يعملون جنباً إلى جنب مع الخوارزميات، لا ضدها.