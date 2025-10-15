22
تكنولوجيا وعلوم
ما المهن الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي؟
Lebanon 24
15-10-2025
|
16:00
أصدرت شركة
مايكروسوفت
دراسة موسعة شملت أكثر من 200 ألف تفاعل مع روبوتها التوليدي Copilot، لتحديد المهن الأكثر عرضة لتأثير
الذكاء الاصطناعي
.
وأظهرت النتائج أن الوظائف المكتبية التي تعتمد على الكتابة والتواصل وجمع المعلومات هي الأكثر تأثرًا، حيث تصدّر المترجمون القائمة بنسبة تداخل بلغت 98% بين مهامهم وقدرات الذكاء الاصطناعي.
كما جاءت مهن المؤرخين (91%) والكتّاب (85%) والصحفيين (81%) ضمن الفئات المهددة جزئيًا بالاستبدال أو الأتمتة.
في المقابل، أظهرت الدراسة أن المهن التي تتطلب تفاعلًا جسديًا مباشرًا، مثل التمريض، إصلاح الإطارات، الترميم، والمعالجة بالتدليك، ما تزال الأقل تأثرًا بنسبة تداخل لا تتجاوز 11%.
ورغم أن النتائج تثير القلق، أوضح الباحثون أن الذكاء الاصطناعي لا يُلغي الوظائف بل يدعمها، مؤكدين أن الهدف هو التكامل بين الإنسان والتقنية وليس الإحلال الكامل.
