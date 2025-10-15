غوغل تُجري تعديلات على نتائج البحث لتفادي عقوبات أوروبية

Advertisement

تواجه شركة ضغوطًا متزايدة من بتهمة الاحتكار في نتائج البحث، ما دفعها إلى اقتراح تغييرات جوهرية في آلية عرض النتائج لتجنّب غرامات بمليارات الدولارات بموجب (DMA).وبحسب موقع Engadget، ستسمح التعديلات الجديدة بعرض نتائج شركات الخدمات المتخصصة (VSS) مثل وHotels داخل صناديق مستقلة ضمن صفحة البحث، إلى جانب خدمات غوغل نفسها كـGoogle Flights وGoogle Hotels.وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات أوروبية لغوغل باستغلال هيمنة ومتجر التطبيقات للترويج لخدماتها الخاصة ومنع المنافسين من الوصول إلى المستخدمين بطرق بديلة.ويرى الخبراء أن المقترح يمثل تحولًا غير مسبوق في نموذج غوغل التجاري، في محاولة لتفادي مصير مماثل لشركة أبل التي اضطرت سابقًا لفتح نظامها أمام متاجر التطبيقات الخارجية.لكن يبقى السؤال مطروحًا: هل تكفي هذه التنازلات لإنهاء التحقيقات الأوروبية؟، إذ لم تُعلن بعد موقفها النهائي من هذه الإصلاحات.