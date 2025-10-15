22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
غوغل تُجري تعديلات على نتائج البحث لتفادي عقوبات أوروبية
Lebanon 24
15-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه شركة
غوغل
ضغوطًا متزايدة من
الاتحاد الأوروبي
بتهمة الاحتكار في نتائج البحث، ما دفعها إلى اقتراح تغييرات جوهرية في آلية عرض النتائج لتجنّب غرامات بمليارات الدولارات بموجب
قانون الأسواق الرقمية
(DMA).
Advertisement
وبحسب موقع Engadget، ستسمح التعديلات الجديدة بعرض نتائج شركات الخدمات المتخصصة (VSS) مثل
expedia
وHotels داخل صناديق مستقلة ضمن صفحة البحث، إلى جانب خدمات غوغل نفسها كـGoogle Flights وGoogle Hotels.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات أوروبية لغوغل باستغلال هيمنة
محرك البحث
ومتجر التطبيقات للترويج لخدماتها الخاصة ومنع المنافسين من الوصول إلى المستخدمين بطرق بديلة.
ويرى الخبراء أن المقترح يمثل تحولًا غير مسبوق في نموذج غوغل التجاري، في محاولة لتفادي مصير مماثل لشركة أبل التي اضطرت سابقًا لفتح نظامها أمام متاجر التطبيقات الخارجية.
لكن يبقى السؤال مطروحًا: هل تكفي هذه التنازلات لإنهاء التحقيقات الأوروبية؟، إذ لم تُعلن
المفوضية الأوروبية
بعد موقفها النهائي من هذه الإصلاحات.
مواضيع ذات صلة
لتفادي غرامات أوروبية.. غوغل تغيّر سياسات متجر "Play Store"
Lebanon 24
لتفادي غرامات أوروبية.. غوغل تغيّر سياسات متجر "Play Store"
16/10/2025 08:21:34
16/10/2025 08:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"العربية": القادة الأوروبيون يعقدون اجتماعا افتراضيا اليوم لبحث نتائج قمة واشنطن
Lebanon 24
"العربية": القادة الأوروبيون يعقدون اجتماعا افتراضيا اليوم لبحث نتائج قمة واشنطن
16/10/2025 08:21:34
16/10/2025 08:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لتفادي عقوبات أممية.. محادثات اللحظة الأخيرة بين إيران وأوروبا
Lebanon 24
لتفادي عقوبات أممية.. محادثات اللحظة الأخيرة بين إيران وأوروبا
16/10/2025 08:21:34
16/10/2025 08:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي يكشف نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة الضمان في مكتب بتغرين
Lebanon 24
كركي يكشف نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة الضمان في مكتب بتغرين
16/10/2025 08:21:34
16/10/2025 08:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون الأسواق الرقمية
المفوضية الأوروبية
الاتحاد الأوروبي
متجر التطبيقات
محرك البحث
شركة أبل
الأوروبي
مات أور
تابع
قد يعجبك أيضاً
شركات صينية تعرض تقنيات متقدمة في تصنيع الرقائق
Lebanon 24
شركات صينية تعرض تقنيات متقدمة في تصنيع الرقائق
00:30 | 2025-10-16
16/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما المهن الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي؟
Lebanon 24
ما المهن الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي؟
16:00 | 2025-10-15
15/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الإصدار الجديد لـChatGPT.. فما القصة؟
Lebanon 24
تحذير من الإصدار الجديد لـChatGPT.. فما القصة؟
14:00 | 2025-10-15
15/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا غير الذكاء الاصطناعي قواعد بناء المواقع الإلكترونية
Lebanon 24
هكذا غير الذكاء الاصطناعي قواعد بناء المواقع الإلكترونية
11:00 | 2025-10-15
15/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "الهلاوس".. علماء يفقدون ثقتهم بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
بسبب "الهلاوس".. علماء يفقدون ثقتهم بالذكاء الاصطناعي
09:30 | 2025-10-15
15/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:30 | 2025-10-16
شركات صينية تعرض تقنيات متقدمة في تصنيع الرقائق
16:00 | 2025-10-15
ما المهن الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي؟
14:00 | 2025-10-15
تحذير من الإصدار الجديد لـChatGPT.. فما القصة؟
11:00 | 2025-10-15
هكذا غير الذكاء الاصطناعي قواعد بناء المواقع الإلكترونية
09:30 | 2025-10-15
بسبب "الهلاوس".. علماء يفقدون ثقتهم بالذكاء الاصطناعي
08:00 | 2025-10-15
باحثون يكشفون تسريبات تتعدى على خصوصية الاتصالات
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 08:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 08:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 08:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24