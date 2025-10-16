شركات صينية تعرض تقنيات متقدمة في تصنيع الرقائق

Advertisement

عرضت مجموعة من الشركات المرتبطة بشركة " " باقة واسعة من التقنيات والمنتجات الجديدة، من البرمجيات إلى معدات تصنيع الرقائق، وذلك بعد أيام على تهديد الرئيس الأميركي بفرض قيود جديدة على وصول إلى التقنيات المتقدمة.وجاءت هذه العروض خلال مؤتمر متخصص بأشباه الموصلات في مدينة شينزن، معقل " "، لتؤكد أن الشركات ماضية في مساعيها للحد من اعتمادها على المكونات الأميركية، وفق تقرير نشرته “بلومبرغ”.وشاركت شركات مدعومة من الدولة مثل Shenzhen SiCarrier وShenzhen Longsight وWuhan Qiyunfang، عارضة أجهزة ومعدات وبرمجيات خاصة بتصميم الدوائر الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه صيني أوسع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، رغم استمرار التقنية مع الشركات الأميركية.ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس طموح الصين لكسر هيمنة الغرب، لكنها تواجه تحديات كبيرة في مجالات متقدمة مثل تقنية الطباعة الضوئية التي تحتكرها الشركة ASML.