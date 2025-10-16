22
شركات صينية تعرض تقنيات متقدمة في تصنيع الرقائق
Lebanon 24
16-10-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرضت مجموعة من الشركات المرتبطة بشركة "
هواوي تكنولوجيز
" باقة واسعة من التقنيات والمنتجات الجديدة، من البرمجيات إلى معدات تصنيع الرقائق، وذلك بعد أيام على تهديد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بفرض قيود جديدة على وصول
الصين
إلى التقنيات المتقدمة.
وجاءت هذه العروض خلال مؤتمر متخصص بأشباه الموصلات في مدينة شينزن، معقل "
هواوي
"، لتؤكد أن الشركات
الصينية
ماضية في مساعيها للحد من اعتمادها على المكونات الأميركية، وفق تقرير نشرته “بلومبرغ”.
وشاركت شركات مدعومة من الدولة مثل Shenzhen SiCarrier وShenzhen Longsight وWuhan Qiyunfang، عارضة أجهزة ومعدات وبرمجيات خاصة بتصميم الدوائر الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه صيني أوسع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، رغم استمرار
الفجوة
التقنية مع الشركات الأميركية.
ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس طموح الصين لكسر هيمنة الغرب، لكنها تواجه تحديات كبيرة في مجالات متقدمة مثل تقنية الطباعة الضوئية التي تحتكرها الشركة
الهولندية
ASML.
