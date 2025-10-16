26
إنتاج أول آيفون قابل للطي.. والسبب انخفاض في تكلفة مكوّن أساسي
Lebanon 24
16-10-2025
|
03:30
A-
A+
أفادت تقارير تقنية حديثة بأن شركة “آبل” قد تحقق مفاجأة إيجابية في مشروعها لتصنيع أول هاتف "آيفون" قابل للطي، بعد تراجع مفاجئ في تكلفة المفصلة الأساسية للجهاز.
وبحسب التقارير، يُتوقّع أن تتراوح تكلفة المفصلة بين 70 و80 دولارًا فقط للوحدة، بدلًا من تقديرات سابقة بلغت نحو 120 دولارًا.
وتشير المعلومات إلى أن شركتي "فوكسكون" و"شين زو
شينغ
" ستتوليان تصنيع نحو 65% من المفصلات، فيما قد تساهم شركة "أمفنول" بالباقي.
ويُتوقّع أن تعتمد "آبل" في تصميم الهاتف على مواد تجمع بين التيتانيوم والألومنيوم لتقليل الوزن وزيادة المتانة، مع احتمال إطلاق الجهاز في نهاية عام 2026.
ويُذكر أن آبل تسعى منذ سنوات لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، الذي تتنافس فيه شركات مثل "
سامسونغ
" و"
هواوي
"، على أن يشكل هذا الهاتف اختبارًا حاسمًا لقدرة الشركة على الجمع بين الابتكار والسعر التنافسي.
