Advertisement

متفرقات

إنتاج أول آيفون قابل للطي.. والسبب انخفاض في تكلفة مكوّن أساسي

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1430004-638961963742729742.png
Doc-P-1430004-638961963742729742.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت تقارير تقنية حديثة بأن شركة “آبل” قد تحقق مفاجأة إيجابية في مشروعها لتصنيع أول هاتف "آيفون" قابل للطي، بعد تراجع مفاجئ في تكلفة المفصلة الأساسية للجهاز.

وبحسب التقارير، يُتوقّع أن تتراوح تكلفة المفصلة بين 70 و80 دولارًا فقط للوحدة، بدلًا من تقديرات سابقة بلغت نحو 120 دولارًا.
Advertisement

وتشير المعلومات إلى أن شركتي "فوكسكون" و"شين زو شينغ" ستتوليان تصنيع نحو 65% من المفصلات، فيما قد تساهم شركة "أمفنول" بالباقي.

ويُتوقّع أن تعتمد "آبل" في تصميم الهاتف على مواد تجمع بين التيتانيوم والألومنيوم لتقليل الوزن وزيادة المتانة، مع احتمال إطلاق الجهاز في نهاية عام 2026.

ويُذكر أن آبل تسعى منذ سنوات لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، الذي تتنافس فيه شركات مثل "سامسونغ" و"هواوي"، على أن يشكل هذا الهاتف اختبارًا حاسمًا لقدرة الشركة على الجمع بين الابتكار والسعر التنافسي.
مواضيع ذات صلة
هذه مواصفات آيفون القابل للطي في 2026
lebanon 24
16/10/2025 11:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
Honor تطلق واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي
lebanon 24
16/10/2025 11:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الطائفة الشيعية ليست مستهدفة وهي مكون أساسي في لبنان
lebanon 24
16/10/2025 11:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير للبنان وإيران: الصراعات وانخفاض إنتاج النفط يهددان النمو الاقتصادي!
lebanon 24
16/10/2025 11:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ

سامسون

سامسو

تيتان

هواوي

ساسي

تيتا

فوكس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2025-10-16
00:30 | 2025-10-16
23:00 | 2025-10-15
16:00 | 2025-10-15
14:00 | 2025-10-15
11:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24