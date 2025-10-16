Advertisement

متفرقات

في تكساس.. "ميتا" تستثمر 1.5 مليار دولار لبناء مركز بيانات جديد

Lebanon 24
16-10-2025 | 05:00
أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز" أنها تعتزم استثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في إنشاء مركز بيانات جديد بولاية تكساس الأميركية بحلول عام 2028، ضمن خطتها لتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الشركة أن المركز سيقام في مدينة إل باسو، وسيعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة والمياه المعاد تدويرها لتبريد الخوادم.

ويُعدّ المشروع جزءًا من توسع ميتا في بناء مراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على قدرات المعالجة لمشروعاتها، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" وتطبيقات الميتافيرس.

ووفق محللين، يُتوقع أن تتجاوز استثمارات الشركات الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي 360 مليار دولار بحلول نهاية 2025، في ظل المنافسة المحتدمة بين عمالقة التكنولوجيا مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" و"ميتا".
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

الطاقة المتجددة

ميتا بلاتفورمز

فيسبوك

