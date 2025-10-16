في تكساس.. "ميتا" تستثمر 1.5 مليار دولار لبناء مركز بيانات جديد

Advertisement

أعلنت شركة " " أنها تعتزم استثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في إنشاء مركز بيانات جديد بولاية الأميركية بحلول عام 2028، ضمن خطتها لتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.وأوضحت الشركة أن المركز سيقام في مدينة إل باسو، وسيعتمد بالكامل على مصادر والمياه المعاد تدويرها لتبريد الخوادم.ويُعدّ المشروع جزءًا من توسع ميتا في بناء مراكز بيانات في أنحاء ، بهدف تلبية الطلب المتزايد على قدرات المعالجة لمشروعاتها، بما في ذلك " " و"إنستغرام" وتطبيقات الميتافيرس.ووفق محللين، يُتوقع أن تتجاوز استثمارات الشركات الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي 360 مليار دولار بحلول نهاية 2025، في ظل المنافسة المحتدمة بين عمالقة التكنولوجيا مثل " " و" " و"ميتا".