لعشاق التصوير.. Vivo تطرح هاتفا مميزا

أعلنت vivo عن هاتفها الجديد الذي جهّز بكاميرات وتقنيات تجعله من بين أفضل الهواتف لهواة توثيق الصور والفيديوهات.



هيكل الهاتف صنع من أجود المواد، وأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 ، أبعاده (161.2/75.5/8) ملم، وزنه 226 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم وطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش. حصل vivo X300 Pro على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة وعدسة للتصوير فائق ، ويمكنها توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 50 ميغابيكسل، ويمكنها توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 .هيكل الهاتف صنع من أجود المواد، وأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 ، أبعاده (161.2/75.5/8) ملم، وزنه 226 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم وطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته فأتت LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1260/2800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م، ودعمت بتقنيات Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام تشغيل "أندرويد-16" مع واجهات Dolby Vision، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 مطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات Arm G1-Ultra، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.



كما زوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6510 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 40 واط. (روسيا اليوم)