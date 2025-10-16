لعشاق التصوير.. Vivo تطرح هاتفا مميزا

25
أعلنت vivo عن هاتفها الجديد الذي جهّز بكاميرات وتقنيات تجعله من بين أفضل الهواتف لهواة توثيق الصور والفيديوهات.
حصل vivo X300 Pro على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة
ماكرو
وعدسة للتصوير فائق
العرض
، ويمكنها توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 50 ميغابيكسل، ويمكنها توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
.
هيكل الهاتف صنع من أجود المواد، وأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 ، أبعاده (161.2/75.5/8) ملم، وزنه 226 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم وطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.
أما شاشته فأتت LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1260/2800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م، ودعمت بتقنيات Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.
ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام تشغيل "أندرويد-16" مع واجهات Dolby Vision، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 مطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Arm G1-Ultra، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
كما زوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6510 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 40 واط. (روسيا اليوم)
اليوم.. عاصفة شمسية قوية جداً ستضرب الأرض
Lebanon 24
اليوم.. عاصفة شمسية قوية جداً ستضرب الأرض
08:17 | 2025-10-16
16/10/2025 08:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في تكساس.. "ميتا" تستثمر 1.5 مليار دولار لبناء مركز بيانات جديد
Lebanon 24
في تكساس.. "ميتا" تستثمر 1.5 مليار دولار لبناء مركز بيانات جديد
05:00 | 2025-10-16
16/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتاج أول آيفون قابل للطي.. والسبب انخفاض في تكلفة مكوّن أساسي
Lebanon 24
إنتاج أول آيفون قابل للطي.. والسبب انخفاض في تكلفة مكوّن أساسي
03:30 | 2025-10-16
16/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تكشف عن iPad Pro الجديد.. أداء محسّن بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
آبل تكشف عن iPad Pro الجديد.. أداء محسّن بالذكاء الاصطناعي
02:00 | 2025-10-16
16/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات صينية تعرض تقنيات متقدمة في تصنيع الرقائق
Lebanon 24
شركات صينية تعرض تقنيات متقدمة في تصنيع الرقائق
00:30 | 2025-10-16
16/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
