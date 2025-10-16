Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تُعزز حماية المستخدمين عبر أدوات استرداد جديدة وتنبيهات ضد الاحتيال

Lebanon 24
16-10-2025 | 16:21
تُقدم غوغل أدوات استرداد جديدة تهدف إلى تسهيل استعادة الوصول إلى حسابك عند إغلاقه، فبدلاً من الإجابة على أسئلة الأمان أو إدخال عنوان بريد إلكتروني للاسترداد، تتيح ميزات الأمان الجديدة من جوجل لأصحاب الحسابات التحقق من هويتهم باستخدام رقم هاتف محمول مرتبط، أو أصدقاء أو أفراد عائلة موثوق بهم.
تتيح ميزة "جهات اتصال الاسترداد" للمستخدمين تحديد أشخاص لتأكيد هويتهم لاستعادة الوصول إلى حساباتهم بعد اختراقها أو فقدان كلمة المرور أو مفتاح المرور، لم توضح جوجل آلية عملية التحقق، لكنها تقول إنها توفر "طريقة بسيطة وآمنة لاستعادة الوصول عند فشل طرق الاسترداد التقليدية ، وتتوفر ميزة جهات اتصال الاسترداد لحسابات جوجل الشخصية المؤهلة، ويمكن العثور عليها ضمن خيار الأمان فى إعدادات الحساب.

تُطلق جوجل أيضًا ميزة "تسجيل الدخول برقم الهاتف المحمول"، وهي ميزة لنظام أندرويد تُعرّف حسابات جوجل تلقائيًا باستخدام رقم هاتف مُرتبط. صُممت هذه الميزة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى استعادة حساباتهم على هواتف أندرويد جديدة بعد فقدان الوصول إلى أجهزتهم القديمة، ولا تتطلب هذه الميزة التحقق من كلمة المرور، بل تطلب من المستخدمين إدخال رمز مرور شاشة القفل المُستخدم على أجهزتهم القديمة ، وتقول جوجل إن هذه الميزة تُطرح تدريجيًا فى جميع أنحاء العالم.

وتُعد هذه الأدوات جزءًا من أحدث توسع أمني من جوجل، بهدف حماية المستخدمين بشكل أفضل من عمليات الاحتيال والمخترقين ، ويشمل ذلك ميزات جديدة في رسائل جوجل تُحذر المستخدمين من الضغط على روابط في رسائل البريد العشوائي التي قد تُعيد توجيههم إلى مواقع ويب ضارة، بالإضافة إلى أداة للتحقق من المفاتيح تُسهّل التحقق من جهات الاتصال وتجنب مُنتحلي الشخصية والمحتالين. (اليوم السابع)
 
