روبوت X1 من كالتيك.. كائن ذكي يمشي ويطير ويقود

في إنجاز يقترب من أفلام الخيال العلمي، أعلنت جامعة للتكنولوجيا (كالتيك) بالتعاون مع في عن تطوير فريد من نوعه يجمع بين المشي والطيران والقيادة في جهاز واحد أطلق عليه اسم X1.يبدو X1 كروبوت ثنائي الأرجل يسير بخطوات بشرية، لكن عندما يواجه عائقاً، تنفصل حقيبته الخلفية لتتحول إلى طائرة مسيّرة (درون) تتجاوز العقبة، ثم تهبط لتتحول إلى مركبة صغيرة بعجلات قابلة للحركة.يقول الباحثون إن X1 يمثل ثورة في الروبوتات الميدانية، إذ يمكنه التكيف مع البيئات الصعبة في عمليات الإنقاذ أو الطبيعية، والوصول إلى أماكن يستحيل على الإنسان أو الروبوتات التقليدية بلوغها.يعمل الفريق حاليًا على تطوير قدراته في ليتمكن من اتخاذ قرارات مستقلة استنادًا إلى فهمه للبيئة المحيطة، دون الحاجة لتعليمات بشرية مفصلة.ويأمل العلماء أن يتحول X1 مستقبلاً إلى "شريك ميداني للإنسان" في المهمات المعقدة، لا مجرد أداة ميكانيكية.