ذكاء اصطناعي عطِش.. مراكز بيانات أوروبا تستهلك مستقبل المياه

Advertisement

بينما تسعى لأن تصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي، تواجه القارة مأزقًا بيئيًا متفاقمًا: العطش الرقمي الناتج عن التوسع الهائل في مراكز البيانات التي تستهلك كميات ضخمة من المياه لتبريد الخوادم.تخطط لزيادة سعة مراكز البيانات إلى ثلاثة أضعاف خلال سبع سنوات، في وقت يعيش فيه نحو 30% من سكان القارة في مناطق تعاني إجهادًا مائيًا مزمنًا.الخبراء يحذرون من أن هذا السباق نحو قد يفاقم أزمة المياه في الجنوب الجاف.في إقليم أراغون الإسباني، يواجه مشروع "أمازون" لبناء مراكز بيانات احتجاجات من المزارعين خشية استنزاف المياه، فيما أثار مشروع مشابه في المخاوف ذاتها.تشجع المفوضية الأوروبية مبادرات الحوسبة الخضراء، مثل الحاسوب العملاق "JUPITER" في ، الذي يعمل بالطاقة المتجددة ويعيد استخدام الحرارة الناتجة عن تشغيله.كما تختبر شركات مثل وأمازون وميتا تقنيات لتقليل استهلاك المياه عبر إعادة التدوير أو تحلية مياه البحر.لكن وفق الأوروبية، يعيش ثلث سكان القارة في مناطق تعاني بالفعل من ضغط مائي خطير، ما يجعل من أزمة "العطش الرقمي" خطرًا حقيقيًا يهدد استدامة القارة الخضراء.