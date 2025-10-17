"عالم سري".. هل من كائنات فضائيّة داخل المجموعة الشمسية؟



وقال العلماء إن "العالم السري" الذي تم اكتشافه يكمن في فناء الأرض الخلفي، وهو عبارة عن (الكوكب Y) الذي قد يكون مختبئاً في نظامنا الشمسي ولم يتم اكتشافه بعد.



لكن العلماء يشيرون الى أنهم لم يتأكدوا بعد من أن هذا الذي رصدوه هو "كوكب" بالفعل، ولذلك فإنهم ما زالوا يشيرون إليه على أنه "الكوكب واي".



وأطلق باحثون من الأميركية على هذا الكوكب المحتمل اسم "واي"، وقالوا إنه بحجم الأرض وذو طبيعة صخرية. قال تقرير نشرته جريدة " ميل" إن علماء يقولون إن الوقت قد حان لإعادة النظر في النظام الشمسي، حيث تقول دراسة جديدة أنه "ثمة عالم سري كامن على حافة نظامنا الشمسي"، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا الشيء الذي ربما يكون كوكباً لا نعرفه يضم أيضاً كائنات فضائية لم نصل إليها، وربما تكون هذه الكائنات هي التي تبعث بالإشارات الغامضة إلينا في كوكب الأرض.

وتنبه الباحثون إلى هذا الكوكب المحتمل بعد ملاحظة أن 50 جسماً في حزام كايبر، وهي منطقة من الأجسام الجليدية تقع خلف نبتون، مائلة بزاوية غير عادية.

وقال الباحث الدكتور أمير سراج: "بدأنا نحاول إيجاد تفسيرات أخرى غير وجود كوكب، لتفسير مدار الكوكب، لكن ما وجدناه هو أننا نحتاج بالفعل إلى كوكب هناك".



وأكد الباحثون أن دراستهم ليست اكتشافاً لكوكب جديد، بل هي بالتأكيد اكتشاف للغز يُحتمل أن يكون الكوكب حلاً له. (العربية)