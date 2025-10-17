Advertisement

منوعات

"عالم سري".. هل من كائنات فضائيّة داخل المجموعة الشمسية؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1430667-638963115003007512.png
Doc-P-1430667-638963115003007512.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية إن علماء الفلك يقولون إن الوقت قد حان لإعادة النظر في النظام الشمسي، حيث تقول دراسة جديدة أنه "ثمة عالم سري كامن على حافة نظامنا الشمسي"، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا الشيء الذي ربما يكون كوكباً لا نعرفه يضم أيضاً كائنات فضائية لم نصل إليها، وربما تكون هذه الكائنات هي التي تبعث بالإشارات الغامضة إلينا في كوكب الأرض.
Advertisement

وقال العلماء إن "العالم السري" الذي تم اكتشافه يكمن في فناء الأرض الخلفي، وهو عبارة عن (الكوكب Y) الذي قد يكون مختبئاً في نظامنا الشمسي ولم يتم اكتشافه بعد.

لكن العلماء يشيرون الى أنهم لم يتأكدوا بعد من أن هذا الذي رصدوه هو "كوكب" بالفعل، ولذلك فإنهم ما زالوا يشيرون إليه على أنه "الكوكب واي".

وأطلق باحثون من جامعة برينستون الأميركية على هذا الكوكب المحتمل اسم "واي"، وقالوا إنه بحجم الأرض وذو طبيعة صخرية.
وتنبه الباحثون إلى هذا الكوكب المحتمل بعد ملاحظة أن 50 جسماً في حزام كايبر، وهي منطقة من الأجسام الجليدية تقع خلف نبتون، مائلة بزاوية غير عادية.
 
وقال الباحث الرئيسي الدكتور أمير سراج: "بدأنا نحاول إيجاد تفسيرات أخرى غير وجود كوكب، لتفسير ميلان مدار الكوكب، لكن ما وجدناه هو أننا نحتاج بالفعل إلى كوكب هناك".

وأكد الباحثون أن دراستهم ليست اكتشافاً لكوكب جديد، بل هي بالتأكيد اكتشاف للغز يُحتمل أن يكون الكوكب حلاً له. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
"مفاجأة فضائية".. هكذا تؤثر "العواصف الشمسية" على صحة النساء
lebanon 24
17/10/2025 19:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تغييرات داخل قناة "فضائية" في لبنان
lebanon 24
17/10/2025 19:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"روبوت" يدخل عالم الطاقة الشمسية.. ماذا يفعل؟
lebanon 24
17/10/2025 19:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
lebanon 24
17/10/2025 19:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

جامعة برينستون

البريطانية

البريطاني

✨ الخلف

الرئيسي

الفلك

ميلان

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:15 | 2025-10-17
06:36 | 2025-10-17
04:50 | 2025-10-17
03:30 | 2025-10-17
02:00 | 2025-10-17
00:30 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24