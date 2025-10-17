26
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"عالم سري".. هل من كائنات فضائيّة داخل المجموعة الشمسية؟
Lebanon 24
17-10-2025
|
08:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال تقرير نشرته جريدة "
ديلي
ميل"
البريطانية
إن علماء
الفلك
يقولون إن الوقت قد حان لإعادة النظر في النظام الشمسي، حيث تقول دراسة جديدة أنه "ثمة عالم سري كامن على حافة نظامنا الشمسي"، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا الشيء الذي ربما يكون كوكباً لا نعرفه يضم أيضاً كائنات فضائية لم نصل إليها، وربما تكون هذه الكائنات هي التي تبعث بالإشارات الغامضة إلينا في كوكب الأرض.
Advertisement
وقال العلماء إن "العالم السري" الذي تم اكتشافه يكمن في فناء الأرض الخلفي، وهو عبارة عن (الكوكب Y) الذي قد يكون مختبئاً في نظامنا الشمسي ولم يتم اكتشافه بعد.
لكن العلماء يشيرون الى أنهم لم يتأكدوا بعد من أن هذا الذي رصدوه هو "كوكب" بالفعل، ولذلك فإنهم ما زالوا يشيرون إليه على أنه "الكوكب واي".
وأطلق باحثون من
جامعة برينستون
الأميركية على هذا الكوكب المحتمل اسم "واي"، وقالوا إنه بحجم الأرض وذو طبيعة صخرية.
وتنبه الباحثون إلى هذا الكوكب المحتمل بعد ملاحظة أن 50 جسماً في حزام كايبر، وهي منطقة من الأجسام الجليدية تقع خلف نبتون، مائلة بزاوية غير عادية.
وقال الباحث
الرئيسي
الدكتور أمير سراج: "بدأنا نحاول إيجاد تفسيرات أخرى غير وجود كوكب، لتفسير
ميلان
مدار الكوكب، لكن ما وجدناه هو أننا نحتاج بالفعل إلى كوكب هناك".
وأكد الباحثون أن دراستهم ليست اكتشافاً لكوكب جديد، بل هي بالتأكيد اكتشاف للغز يُحتمل أن يكون الكوكب حلاً له. (العربية)
مواضيع ذات صلة
"مفاجأة فضائية".. هكذا تؤثر "العواصف الشمسية" على صحة النساء
Lebanon 24
"مفاجأة فضائية".. هكذا تؤثر "العواصف الشمسية" على صحة النساء
17/10/2025 19:16:17
17/10/2025 19:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات داخل قناة "فضائية" في لبنان
Lebanon 24
تغييرات داخل قناة "فضائية" في لبنان
17/10/2025 19:16:17
17/10/2025 19:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"روبوت" يدخل عالم الطاقة الشمسية.. ماذا يفعل؟
Lebanon 24
"روبوت" يدخل عالم الطاقة الشمسية.. ماذا يفعل؟
17/10/2025 19:16:17
17/10/2025 19:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
17/10/2025 19:16:17
17/10/2025 19:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
جامعة برينستون
البريطانية
البريطاني
✨ الخلف
الرئيسي
الفلك
ميلان
العلم
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل
Lebanon 24
خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل
10:15 | 2025-10-17
17/10/2025 10:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير من أحدث تريندات التيك توك
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير من أحدث تريندات التيك توك
06:36 | 2025-10-17
17/10/2025 06:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي عطِش.. مراكز بيانات أوروبا تستهلك مستقبل المياه
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي عطِش.. مراكز بيانات أوروبا تستهلك مستقبل المياه
04:50 | 2025-10-17
17/10/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت X1 من كالتيك.. كائن ذكي يمشي ويطير ويقود
Lebanon 24
روبوت X1 من كالتيك.. كائن ذكي يمشي ويطير ويقود
03:30 | 2025-10-17
17/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين العمق والظلام.. وجهان خفيان لشبكة الإنترنت
Lebanon 24
بين العمق والظلام.. وجهان خفيان لشبكة الإنترنت
02:00 | 2025-10-17
17/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال به... إستشهاد المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال به... إستشهاد المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن
14:56 | 2025-10-16
16/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:15 | 2025-10-17
خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل
06:36 | 2025-10-17
إلى المواطنين.. تحذير من أحدث تريندات التيك توك
04:50 | 2025-10-17
ذكاء اصطناعي عطِش.. مراكز بيانات أوروبا تستهلك مستقبل المياه
03:30 | 2025-10-17
روبوت X1 من كالتيك.. كائن ذكي يمشي ويطير ويقود
02:00 | 2025-10-17
بين العمق والظلام.. وجهان خفيان لشبكة الإنترنت
00:30 | 2025-10-17
بنوك الطاقة.. شحن متنقل قد يتحول إلى قنبلة في الجيب
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 19:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 19:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 19:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24