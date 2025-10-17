24
جهاز يتحوّل من وسيلة إنقاذ إلى أداة تتبع خطيرة.. ما هو؟
Lebanon 24
17-10-2025
|
14:00
A-
A+
كاد زوجان في
فلوريدا
أن يصبحا ضحية محاولة اختطاف، بعدما اكتشفا أن مجهولين زرعوا جهاز "AirTag" أسفل سيارتهما لتتبّعهما إلى المنزل، وفقًا لما أعلنه مكتب شرطة مقاطعة هيلزبورو.
وبحسب تقرير لصحيفة
نيويورك
بوست، اقترب المشتبه بهما أوداردي مالدونادو
رودريغيز
ولويس
تشارلز
من الزوجين أثناء خروجهما من سيارتهما، وأجبراهما على دخول المرآب
تحت تهديد السلاح
. لكن إنذار المنزل انطلق في اللحظة المناسبة، ما دفعهما إلى الهروب قبل أن تعتقلهما الشرطة لاحقًا، وتوجّه إليهما تهمًا تشمل الاختطاف المسلح والسطو غير المشروع وتركيب جهاز تتبع دون إذن.
ورغم أن الحادثة أثارت الذعر، إلا أن
شركة أبل
أكدت وجود حلول لتجنّب هذا النوع من التتبع، من خلال تفعيل إشعارات التتبع (Tracking Notifications) في إعدادات الخصوصية عبر تطبيق Find My.
وللكشف عن أي "AirTag" غريب قريب من المستخدم، يُنصح بتفعيل
خدمات الموقع
والبلوتوث والإشعارات الخاصة بالتتبع. وعند ظهور تنبيه بوجود جهاز مجهول، يمكن النقر عليه لتحديد موقعه بدقة وإزالته فورًا. (العربية)
