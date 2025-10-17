جهاز يتحوّل من وسيلة إنقاذ إلى أداة تتبع خطيرة.. ما هو؟

Advertisement

كاد زوجان في أن يصبحا ضحية محاولة اختطاف، بعدما اكتشفا أن مجهولين زرعوا جهاز "AirTag" أسفل سيارتهما لتتبّعهما إلى المنزل، وفقًا لما أعلنه مكتب شرطة مقاطعة هيلزبورو.وبحسب تقرير لصحيفة بوست، اقترب المشتبه بهما أوداردي مالدونادو ولويس من الزوجين أثناء خروجهما من سيارتهما، وأجبراهما على دخول المرآب . لكن إنذار المنزل انطلق في اللحظة المناسبة، ما دفعهما إلى الهروب قبل أن تعتقلهما الشرطة لاحقًا، وتوجّه إليهما تهمًا تشمل الاختطاف المسلح والسطو غير المشروع وتركيب جهاز تتبع دون إذن.ورغم أن الحادثة أثارت الذعر، إلا أن أكدت وجود حلول لتجنّب هذا النوع من التتبع، من خلال تفعيل إشعارات التتبع (Tracking Notifications) في إعدادات الخصوصية عبر تطبيق Find My.وللكشف عن أي "AirTag" غريب قريب من المستخدم، يُنصح بتفعيل والبلوتوث والإشعارات الخاصة بالتتبع. وعند ظهور تنبيه بوجود جهاز مجهول، يمكن النقر عليه لتحديد موقعه بدقة وإزالته فورًا. (العربية)