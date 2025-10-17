Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تُحبط حملة فدية إلكترونية استهدفت مستخدمي Teams

Lebanon 24
17-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1430735-638963252338886321.webp
Doc-P-1430735-638963252338886321.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت مايكروسوفت عن إحباط موجة من هجمات الفدية (Ransomware) استهدفت مستخدمي منصة Teams، بعد أن تمكنت من إبطال أكثر من 200 شهادة توقيع رقمية كانت تُستخدم لتثبيت برمجيات ضارة تُنتحل هوية التطبيق الرسمي.
Advertisement

ووفق بيان الشركة، بدأت الحملة في أوائل أكتوبر على يد مجموعة "Vanilla Tempest"، المعروفة أيضًا باسم "VICE SPIDER" أو "Vice Society"، وهي جهة قرصنة ذات دوافع مالية تستهدف قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

استغلت المجموعة نطاقات مزيفة تُشبه اسم Teams لتثبيت نسخة خبيثة تعمل كمنفذ خلفي يمنح القراصنة وصولًا كاملًا للأجهزة وسحب الملفات وتنفيذ أوامر وتحميل برمجيات إضافية. واعتمد المهاجمون على توقيعات رقمية موثوقة لخداع أنظمة الأمان وجعل الملفات تبدو شرعية.

وبتحرك سريع، عطّلت مايكروسوفت تلك التوقيعات، ما أفقد البرمجيات المضللة موثوقيتها وأوقف انتشارها. ومع ذلك، حذّرت الشركة من احتمال تكرار الهجمات بأساليب تمويه جديدة.

وللحماية من هذه الهجمات، توصي مايكروسوفت المستخدمين بـ: تحميل التطبيقات فقط من المواقع الرسمية، تحديث برامج الحماية بانتظام، تجنّب الروابط والإعلانات المشبوهة، تفعيل التحقق المتعدد في بيئات العمل.
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت تحذّر: روابط ورسائل ضارة تحت المراقبة في Teams
lebanon 24
18/10/2025 07:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن لديه ملفات إلكترونية يودّ تخزينها.. خبر يهمكم جدا
lebanon 24
18/10/2025 07:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق أسطول الصمود: واجهنا أعطالا إلكترونية على متن قوارب الأسطول لكننا نواصل الإبحار وإكمال المهمة
lebanon 24
18/10/2025 07:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق
lebanon 24
18/10/2025 07:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24

القراصنة

شركة م

دمين

بانت

وسوف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-10-17
14:00 | 2025-10-17
10:15 | 2025-10-17
08:17 | 2025-10-17
06:36 | 2025-10-17
04:50 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24