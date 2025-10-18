26
تكنولوجيا وعلوم
سينافس هواتف Galaxy Z Flip.. هواوي بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
Lebanon 24
18-10-2025
|
06:51
بدأت
هواوي
بالترويج لهاتفها الجديد الذي سينافس هواتف
galaxy
Z Flip الجديدة من
سامسونغ
.
حصل هاتف Huawei
nova
Flip S الجديد على هيكل قابل للطي أنيق التصميم، أبعاده (169.8/75.4/6.9) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، وتصبح أبعاده (87.8/75.4/15.1) ملم وهو مطوي، أما وزنه فـ 195 غ.
شاشته الأساسية المرنة أتت Foldable LTPO OLED بمقاس 6.94 بوصة، دقة عرضها (1136/2690) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، أما شاشته الخارجية فجاءت LTPO OLED بمقاس 2.14 بوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.
ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 5.1، ومعالج Kirin 8030، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلي 256/512 غيغابايت.
وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.
زوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة المحمولة باستطاعة 5 واط. (روسيا اليوم)
