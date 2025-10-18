Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سينافس هواتف Galaxy Z Flip.. هواوي بدأت بالترويج لهاتفها الجديد

Lebanon 24
18-10-2025 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1431013-638963924718851004.jpg
Doc-P-1431013-638963924718851004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت هواوي بالترويج لهاتفها الجديد الذي سينافس هواتف galaxy Z Flip الجديدة من سامسونغ.
Advertisement
 
حصل هاتف Huawei nova Flip S الجديد على هيكل قابل للطي أنيق التصميم، أبعاده (169.8/75.4/6.9) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، وتصبح أبعاده (87.8/75.4/15.1) ملم وهو مطوي، أما وزنه فـ 195 غ.

شاشته الأساسية المرنة أتت Foldable LTPO OLED بمقاس 6.94 بوصة، دقة عرضها (1136/2690) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، أما شاشته الخارجية فجاءت LTPO OLED بمقاس 2.14 بوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.
 
ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 5.1، ومعالج Kirin 8030، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلي 256/512 غيغابايت.
 
وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

زوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة المحمولة باستطاعة 5 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
بقدرات تصوير مميزة.. موتورولا بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
lebanon 24
18/10/2025 15:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جهّز بهيكل شديد المتانة.. Blackview بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
lebanon 24
18/10/2025 15:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هواوي تطلق واحدا من أكثر الهواتف تميزا
lebanon 24
18/10/2025 15:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
يحمل إسم Galaxy S25 FE.. سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد
lebanon 24
18/10/2025 15:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

سامسونغ

galaxy

سامسون

روسيا

سامسو

ابيكس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:17 | 2025-10-18
04:00 | 2025-10-18
03:00 | 2025-10-18
01:00 | 2025-10-18
23:00 | 2025-10-17
16:00 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24