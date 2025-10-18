24
واتساب تختبر ميزة جديدة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها
تعتزم منصة
واتساب
اختبار ميزة جديدة لمكافحة الرسائل غير المرغوب فيها، وأفادت تقارير أن هذه الميزة التجريبية ستحد من عدد الرسائل التي يمكن للحسابات إرسالها دون الحصول على رد من المستلم ، وتعمل الشركة حاليًا على تجربة حدود مختلفة ، بهدف وضع رقم يستهدف فقط مرسلي الرسائل بكميات كبيرة والمُرسلين المتطفلين.
يُقال إن جميع الرسائل، سواء من الأفراد أو الشركات، ستُحتسب ضمن هذا السقف الشهري، بما في ذلك الرسائل المتعددة التي لم يقرأها المستلم نفسه، ولكن في حال قام الشخص بالرد، فسيتم إزالة تلك الرسائل من الإجمالي الشهرى ، وستقوم واتساب بعرض تحذير للحسابات التي تقترب من الوصول إلى الحد
الأقصى
.
وصرحت الشركة، بأن المستخدمين العاديين من غير المرجح أن يصلوا إلى هذا الحد ، ومن المتعارف عليه عمومًا أن الأفراد لا يستمرون في إرسال الرسائل إلى أشخاص لا يردون عليهم ، لذلك يبدو أن هذا الاختبار مصمم خصيصًا للشركات والمُرسلين المتطفلين ، ومن المقرر أن تبدأ عملية الاختبار فى بلدان متعددة خلال الأسابيع
القادمة
.
وتُعد هذه التجربة أحدث محاولة من الشركة المملوكة لـ ميتا لمكافحة مشكلة الرسائل غير المرغوب فيها والاحتيال المتفاقمة لديها ، ففي العام الماضى أضافت واتساب ميزة إلغاء الاشتراك من الرسائل التسويقية للشركات، وفى شهر أب من العام الجاري، بدأت في إخطار المستخدمين عندما يقوم شخص غير موجود في قائمة جهات اتصالهم بإضافتهم إلى مجموعة، وبالتزامن مع ذلك الإعلان، ذكرت واتساب أنها حظرت أكثر من 6.8 مليون حساب مرتبط بمراكز احتيال خلال النصف الأول من عام 2025. (اليوم السابع)
