تكنولوجيا وعلوم

Spotify تستجيب لمطالب المستخدمين وتضيف دعمًا للطلبات النصية في DJ

Lebanon 24
18-10-2025 | 13:00
أطلقت Spotify نسخة تفاعلية من منسق الأغاني "الدى جى - DJ" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بتقديم طلبات موسيقية فورية، مع ذلك، كانت الميزة متاحة صوتيًا فقط، والآن، تعمل الشركة على توسيع نطاق دعم الطلبات المكتوبة، من بين تحسينات أخرى مرحب بها يحصل منسق الأغاني على دعم للغة الإسبانية، واقتراحات سريعة مخصصة.
وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، عندما أطلقت Spotify خاصية التفاعل مع منسق الأغاني المدعوم بالذكاء الاصطناعي الشهر الماضي، كانت هذه النسخة تجريبية، وقد أمضت الشركة الأشهر القليلة الماضية في جمع تعليقات مستخدميها، وأصدرت بعض التحسينات التي من المرجح أن تشجع المزيد من المستخدمين على تجربتها، وربما اعتمادها.

- الطلبات المكتوبة: تقول Spotify إن هذه الميزة كانت الأكثر طلبًا على منصات التواصل الاجتماعي، والآن، بالإضافة إلى التفاعل مع منسق الأغاني صوتيًا، يمكن للمستخدمين أيضًا كتابة طلباتهم الموسيقية، وهو أمر مثالي للأماكن العامة أو المزدحمة.

- دعم اللغة الإسبانية: أُطلق تطبيق DJ Livi عام 2024 للمستخدمين الناطقين بالإسبانية، وهو الآن يستقبل الطلبات أيضًا، ويتضمن الإصدار دعمًا للطلبات المكتوبة والصوتية، مما يجعل DJ Livi على قدم المساواة مع منسق الأغاني الناطق باللغة الإنجليزية.

- بالإضافة إلى هاتين الميزتين، سيقدم DJ أيضًا ثلاثة اقتراحات سريعة مخصصة، وهي طريقة رائعة لتعليم المستخدمين ما يمكن فعله، والتوصية بالأغاني وقوائم التشغيل التي تتوافق بالفعل مع عادات الاستماع الخاصة بهم. (اليوم السابع)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24