24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
سباق الذكاء الاصطناعي.. وادي السيليكون ينقسم بين السرعة والسلامة
Lebanon 24
19-10-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصاعد التوتر هذا الأسبوع في وادي السيليكون بين كبار مطوّري
الذكاء الاصطناعي
والمدافعين عن سلامة التكنولوجيا، بعد سجالات حادة بين مسؤولين من شركات كبرى وشخصيات حكومية، من بينهم ديفيد ساكس، المبعوث الرئاسي الأمريكي للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، وجيسون كوون، كبير مسؤولي الاستراتيجية في OpenAI.
Advertisement
وجاء الخلاف إثر اتهامات متبادلة حول نوايا منظمات السلامة، إذ اتهم ساكس شركة Anthropic بممارسة "تخويف منظم" للضغط نحو تشريعات تخدم مصالحها، بعدما كتب مؤسسها المشارك جاك كلارك مقالة حذّر فيها من المخاطر المجتمعية للذكاء الاصطناعي.
في المقابل، ردّ كوون بأن OpenAI تسعى فقط للشفافية، رغم توجيهها مذكرات استدعاء قانونية لعدد من المنظمات غير الربحية مثل Encode للكشف عن مراسلاتها مع
إيلون ماسك
ومارك زوكربيرغ.
لكن منتقدين رأوا في الخطوة محاولة لإسكات الأصوات
المعارضة
، بينما عبّر موظفون داخل "
أوبن
إيه آي" عن انزعاجهم من هذا النهج، ومنهم مدير قسم المواءمة جوشوا أشيام الذي كتب على منصة "إكس": "ما نفعله لا يبدو صحيحًا."
ويشير خبراء إلى أن هذه المواجهة تكشف انقسامًا جوهريًا بين فريق يريد تسريع الابتكار مهما كانت المخاطر، وآخر يطالب بإبطائه لحماية المجتمعات.
ومع إصدار
كاليفورنيا
أول قانون ينظّم سلامة روبوتات المحادثة الشهر الماضي، يبدو أن معركة النفوذ على "من يضع قواعد الذكاء الاصطناعي" قد بدأت فعلًا.
ففي عالم تتحكم فيه الخوارزميات والتمويل الضخم، أصبحت سلامة الذكاء الاصطناعي أداة صراع سياسية واقتصادية لا تقل خطورة عن التقنية نفسها.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
مؤتمر الذكاء الاصطناعي يشارك في سباق السيدات ببيروت ماراثون
Lebanon 24
مؤتمر الذكاء الاصطناعي يشارك في سباق السيدات ببيروت ماراثون
19/10/2025 20:49:30
19/10/2025 20:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سباق الذكاء الاصطناعي والمناخ: العالم على أعتاب ثورة غير مسبوقة
Lebanon 24
سباق الذكاء الاصطناعي والمناخ: العالم على أعتاب ثورة غير مسبوقة
19/10/2025 20:49:30
19/10/2025 20:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أنثروبيك تطلق "Claude AI": منافسة محتدمة في سباق الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
أنثروبيك تطلق "Claude AI": منافسة محتدمة في سباق الذكاء الاصطناعي
19/10/2025 20:49:30
19/10/2025 20:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نقود سباق الذكاء الاصطناعي وعلينا زيادة الطاقة الكهربائية كي نبقى في المقدمة
Lebanon 24
ترامب: نقود سباق الذكاء الاصطناعي وعلينا زيادة الطاقة الكهربائية كي نبقى في المقدمة
19/10/2025 20:49:30
19/10/2025 20:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
مارك زوكربيرغ
إيلون ماسك
كاليفورنيا
المعارضة
أمريكي
السيل
الرب
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصين توقف إنتاج عملات رقمية.. وهونغ كونغ ملعب تجريبي
Lebanon 24
الصين توقف إنتاج عملات رقمية.. وهونغ كونغ ملعب تجريبي
10:00 | 2025-10-19
19/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان.. عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين
Lebanon 24
لبنان.. عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين
07:35 | 2025-10-19
19/10/2025 07:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوم "يوتيوب" يعيدون رسم خريطة الاقتصاد الرقمي
Lebanon 24
نجوم "يوتيوب" يعيدون رسم خريطة الاقتصاد الرقمي
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تستعد لإبهار المستخدمين بجهاز MacBook Pro الجديد
Lebanon 24
آبل تستعد لإبهار المستخدمين بجهاز MacBook Pro الجديد
04:30 | 2025-10-19
19/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديثات جديدة لبرنامج Sora 2 من OpenAI
Lebanon 24
تحديثات جديدة لبرنامج Sora 2 من OpenAI
02:00 | 2025-10-19
19/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:00 | 2025-10-19
الصين توقف إنتاج عملات رقمية.. وهونغ كونغ ملعب تجريبي
07:35 | 2025-10-19
لبنان.. عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين
07:00 | 2025-10-19
نجوم "يوتيوب" يعيدون رسم خريطة الاقتصاد الرقمي
04:30 | 2025-10-19
آبل تستعد لإبهار المستخدمين بجهاز MacBook Pro الجديد
02:00 | 2025-10-19
تحديثات جديدة لبرنامج Sora 2 من OpenAI
23:00 | 2025-10-18
Battlefield 6 تحقق أضخم إطلاق في تاريخ السلسلة ببيع 7 ملايين نسخة في 3 أيام
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 20:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 20:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 20:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24