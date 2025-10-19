Advertisement

متفرقات

سباق الذكاء الاصطناعي.. وادي السيليكون ينقسم بين السرعة والسلامة

Lebanon 24
19-10-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1431343-638964790675058787.png
Doc-P-1431343-638964790675058787.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصاعد التوتر هذا الأسبوع في وادي السيليكون بين كبار مطوّري الذكاء الاصطناعي والمدافعين عن سلامة التكنولوجيا، بعد سجالات حادة بين مسؤولين من شركات كبرى وشخصيات حكومية، من بينهم ديفيد ساكس، المبعوث الرئاسي الأمريكي للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، وجيسون كوون، كبير مسؤولي الاستراتيجية في OpenAI.
Advertisement

وجاء الخلاف إثر اتهامات متبادلة حول نوايا منظمات السلامة، إذ اتهم ساكس شركة Anthropic بممارسة "تخويف منظم" للضغط نحو تشريعات تخدم مصالحها، بعدما كتب مؤسسها المشارك جاك كلارك مقالة حذّر فيها من المخاطر المجتمعية للذكاء الاصطناعي.

في المقابل، ردّ كوون بأن OpenAI تسعى فقط للشفافية، رغم توجيهها مذكرات استدعاء قانونية لعدد من المنظمات غير الربحية مثل Encode للكشف عن مراسلاتها مع إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ.
لكن منتقدين رأوا في الخطوة محاولة لإسكات الأصوات المعارضة، بينما عبّر موظفون داخل "أوبن إيه آي" عن انزعاجهم من هذا النهج، ومنهم مدير قسم المواءمة جوشوا أشيام الذي كتب على منصة "إكس": "ما نفعله لا يبدو صحيحًا."

ويشير خبراء إلى أن هذه المواجهة تكشف انقسامًا جوهريًا بين فريق يريد تسريع الابتكار مهما كانت المخاطر، وآخر يطالب بإبطائه لحماية المجتمعات.
ومع إصدار كاليفورنيا أول قانون ينظّم سلامة روبوتات المحادثة الشهر الماضي، يبدو أن معركة النفوذ على "من يضع قواعد الذكاء الاصطناعي" قد بدأت فعلًا.
ففي عالم تتحكم فيه الخوارزميات والتمويل الضخم، أصبحت سلامة الذكاء الاصطناعي أداة صراع سياسية واقتصادية لا تقل خطورة عن التقنية نفسها.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
مؤتمر الذكاء الاصطناعي يشارك في سباق السيدات ببيروت ماراثون
lebanon 24
19/10/2025 20:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سباق الذكاء الاصطناعي والمناخ: العالم على أعتاب ثورة غير مسبوقة
lebanon 24
19/10/2025 20:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أنثروبيك تطلق "Claude AI": منافسة محتدمة في سباق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
19/10/2025 20:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نقود سباق الذكاء الاصطناعي وعلينا زيادة الطاقة الكهربائية كي نبقى في المقدمة
lebanon 24
19/10/2025 20:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

مارك زوكربيرغ

إيلون ماسك

كاليفورنيا

المعارضة

أمريكي

السيل

الرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:00 | 2025-10-19
07:35 | 2025-10-19
07:00 | 2025-10-19
04:30 | 2025-10-19
02:00 | 2025-10-19
23:00 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24