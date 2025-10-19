سباق الذكاء الاصطناعي.. وادي السيليكون ينقسم بين السرعة والسلامة

Advertisement

تصاعد التوتر هذا الأسبوع في وادي السيليكون بين كبار مطوّري والمدافعين عن سلامة التكنولوجيا، بعد سجالات حادة بين مسؤولين من شركات كبرى وشخصيات حكومية، من بينهم ديفيد ساكس، المبعوث الرئاسي الأمريكي للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، وجيسون كوون، كبير مسؤولي الاستراتيجية في OpenAI.وجاء الخلاف إثر اتهامات متبادلة حول نوايا منظمات السلامة، إذ اتهم ساكس شركة Anthropic بممارسة "تخويف منظم" للضغط نحو تشريعات تخدم مصالحها، بعدما كتب مؤسسها المشارك جاك كلارك مقالة حذّر فيها من المخاطر المجتمعية للذكاء الاصطناعي.في المقابل، ردّ كوون بأن OpenAI تسعى فقط للشفافية، رغم توجيهها مذكرات استدعاء قانونية لعدد من المنظمات غير الربحية مثل Encode للكشف عن مراسلاتها مع ومارك زوكربيرغ.لكن منتقدين رأوا في الخطوة محاولة لإسكات الأصوات ، بينما عبّر موظفون داخل " إيه آي" عن انزعاجهم من هذا النهج، ومنهم مدير قسم المواءمة جوشوا أشيام الذي كتب على منصة "إكس": "ما نفعله لا يبدو صحيحًا."ويشير خبراء إلى أن هذه المواجهة تكشف انقسامًا جوهريًا بين فريق يريد تسريع الابتكار مهما كانت المخاطر، وآخر يطالب بإبطائه لحماية المجتمعات.