بيانات الطلاب مهددة: تحذيرات أوروبية لمايكروسوفت
Lebanon 24
19-10-2025
|
16:00
A-
A+
أدانت هيئة حماية البيانات النمساوية شركة
مايكروسوفت
لانتهاك قواعد الخصوصية، بعد أن تبين أن منصة التعليم الخاصة بها
microsoft
365 قامت بتتبع الطلاب والمدارس بشكل غير قانوني واستخدام بياناتهم لأغراض الشركة.
وأكدت منظمة "نويب" المعنية بحماية البيانات أن المنصة استخدمت ملفات تعريف الارتباط للتتبع دون موافقة المستخدمين، مما يخالف القوانين الأوروبية لحماية الخصوصية.
وأشار محامي حماية البيانات في "نويب"،
فيليكس
ميكولاش، إلى أن مايكروسوفت عادة ما تدّعي التزامها بحماية الخصوصية، لكن التحقيق أظهر عكس ذلك، حيث حاولت الشركة نقل مسؤوليات حماية البيانات إلى المدارس والمؤسسات الوطنية. ويعني الحكم أن مايكروسوفت مطالبة بتوضيح ما إذا كانت قد شاركت بيانات الطلاب مع منصاتها الأخرى مثل "لينكد إن"، وإلا فإن استخدام المنصة سيظل غير متوافق مع قانون
الاتحاد الأوروبي
.
