بيانات الطلاب مهددة: تحذيرات أوروبية لمايكروسوفت

أدانت هيئة حماية البيانات النمساوية شركة لانتهاك قواعد الخصوصية، بعد أن تبين أن منصة التعليم الخاصة بها 365 قامت بتتبع الطلاب والمدارس بشكل غير قانوني واستخدام بياناتهم لأغراض الشركة.

وأكدت منظمة "نويب" المعنية بحماية البيانات أن المنصة استخدمت ملفات تعريف الارتباط للتتبع دون موافقة المستخدمين، مما يخالف القوانين الأوروبية لحماية الخصوصية.



وأشار محامي حماية البيانات في "نويب"، ميكولاش، إلى أن مايكروسوفت عادة ما تدّعي التزامها بحماية الخصوصية، لكن التحقيق أظهر عكس ذلك، حيث حاولت الشركة نقل مسؤوليات حماية البيانات إلى المدارس والمؤسسات الوطنية. ويعني الحكم أن مايكروسوفت مطالبة بتوضيح ما إذا كانت قد شاركت بيانات الطلاب مع منصاتها الأخرى مثل "لينكد إن"، وإلا فإن استخدام المنصة سيظل غير متوافق مع قانون .