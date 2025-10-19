Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أبل تتراجع وتعمل على أول "ماك بوك" بشاشة لمس

Lebanon 24
19-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1431507-638965150704321237.png
Doc-P-1431507-638965150704321237.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت شركة "أبل" أخيراً دخول سباق الحواسيب المزودة بشاشات لمس، بعد سنوات من الرفض والسخرية من الفكرة، إذ بدأت تطوير أول جهاز MacBook Touch، بحسب تسريبات للخبير التقني مارك غورمان.
Advertisement
 
وأوضح غورمان أن القرار جاء بعد تراجع مبيعات أجهزة "آيباد" وتلاشي الفروق التقنية بينها وبين أجهزة "ماك"، خاصة بعد اعتماد معالجات Apple Silicon.
 
 
ويرى محللون أن الخطوة "متأخرة لكنها ضرورية"، إذ أصبحت شاشات اللمس معياراً في أجهزة الحواسيب الحديثة، متوقعين أن يحظى الجهاز الجديد بإقبال واسع رغم احتمال تراجع مبيعات الجيل الحالي من MacBook.

ويبدو أن "أبل" لم تغيّر فلسفتها فجأة، بل استسلمت لحقيقة أن "اللمس لم يعد خياراً... بل ضرورة".
مواضيع ذات صلة
"البيتكوين" تتراجع.. ما علاقة الذهب؟
lebanon 24
20/10/2025 07:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"دولارات" مصرف لبنان تتراجع.. ما السبب؟
lebanon 24
20/10/2025 07:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتراجع "القوات"؟
lebanon 24
20/10/2025 07:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يخطط لاسقاط قرار حصر السلاح والحكومة لا تتراجع
lebanon 24
20/10/2025 07:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24

مارك غورمان

بعد سنوات

سنوات من

تلاش

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:57 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
14:00 | 2025-10-19
10:00 | 2025-10-19
09:00 | 2025-10-19
07:35 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24