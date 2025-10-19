أبل تتراجع وتعمل على أول "ماك بوك" بشاشة لمس

قررت شركة "أبل" أخيراً دخول سباق الحواسيب المزودة بشاشات لمس، من الرفض والسخرية من الفكرة، إذ بدأت تطوير أول جهاز MacBook Touch، بحسب تسريبات للخبير التقني .

وأوضح غورمان أن القرار جاء بعد تراجع مبيعات أجهزة "آيباد" وتلاشي الفروق التقنية بينها وبين أجهزة "ماك"، خاصة بعد اعتماد معالجات Apple Silicon.

ويرى محللون أن الخطوة "متأخرة لكنها ضرورية"، إذ أصبحت شاشات اللمس معياراً في أجهزة الحواسيب الحديثة، متوقعين أن يحظى الجهاز الجديد بإقبال واسع رغم احتمال تراجع مبيعات الجيل الحالي من MacBook.





ويبدو أن "أبل" لم تغيّر فلسفتها فجأة، بل استسلمت لحقيقة أن "اللمس لم يعد خياراً... بل ضرورة".