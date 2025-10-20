"أبل" تدرس خفض إنتاج "آيفون إير" مع زيادة إنتاج سلسلة "آيفون 17"

Advertisement

تتجه إلى خفض إنتاج هاتفها “آيفون إير” فائق النحافة خلال العام الحالي، بعد أن جاءت المبيعات أقل من التوقعات، رغم النجاح الأولي الذي حققه الجهاز عند طرحه في ، حيث نفدت الكميات خلال دقائق من فتح باب الطلب المسبق.ووفقًا لتقرير صادر عن شركة “Mizuho Securities” ، قد تُقلص أبل إنتاج “آيفون إير” بمقدار مليون وحدة هذا العام، بسبب ضعف الإقبال مقارنة بسلسلة “آيفون 17” التي حققت أداءً جيدًا في .ويرجح محللون أن الشركة بالغت في تقليص المواصفات والميزات التقنية في “آيفون إير” لتحقيق تصميمه فائق النحافة، مما أثّر في الطلب عليه، في حين سجلت مبيعات “آيفون 17 برو” و”آيفون 17 برو ماكس” ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتتوقع الشركة رفع إنتاج سلسلة “آيفون 17” بمقدار سبعة ملايين وحدة إضافية، موزعة على الطرازات الثلاثة، لترتفع التقديرات الإجمالية من 88 إلى 94 مليون وحدة بنهاية العام.ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقارير إلى أن “أبل” تمهد لمرحلة جديدة من التصميمات خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل إطلاق هاتف آيفون القابل للطي المنتظر، فيما يبدو أن “آيفون إير” يمثل خطوة أولى على هذا الطريق.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “NewsPim” أن “سامسونغ” تخطط للتخلي عن طراز “Edge” فائق النحافة في سلسلة “ S26” المقبلة، بعد ضعف مبيعات الجيل الأول منه، ما يعزز المؤشرات على أن الهواتف فائقة النحافة لا تلقى رواجًا واسعًا بين المستهلكين.