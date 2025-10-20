24
متفرقات
أخطاء شائعة تدمّر بطارية الأجهزة اللوحية والهواتف
Lebanon 24
20-10-2025
|
11:00
A-
A+
كشفت دراسة تقنية حديثة أن معظم المستخدمين يرتكبون ثلاثة أخطاء شائعة عند شحن أجهزتهم الذكية تؤدي إلى تراجع أداء البطارية وتسريع تلفها، مؤكدة أن المشكلة لا تكمن في الشركات المصنعة، بل في
العادات اليومية
الخاطئة.
الخطأ الأول يتمثل في شحن الجهاز طوال الليل بعد وصوله إلى 100%. فبعد امتلاء البطارية، تبدأ دورة شحن وتفريغ خفيفة للمحافظة على المستوى الكامل، ما يجهد خلايا البطارية تدريجياً. وينصح الخبراء بالحفاظ على الشحن بين 20% و80%، مع تفعيل خاصية "الشحن المحسّن" إن وُجدت.
أما الخطأ الثاني فهو ترك الجهاز حتى تنفد البطارية تماماً قبل إعادة الشحن، إذ لم تُصمم البطاريات الحديثة لتحمل التفريغ الكامل المتكرر، ما يؤدي إلى تراجع الجهد الداخلي وصعوبة تعويضه لاحقاً.
الخطأ الثالث يتعلق باستخدام شواحن وكابلات غير أصلية، إذ قد لا توفر الجهد والتيار المناسبين، مما يتسبب بارتفاع الحرارة أو تلف مكونات البطارية.
ويؤكد الباحثون أن الالتزام بقاعدة "20 إلى 80" هو أفضل وسيلة لإطالة عمر البطارية، مع تجنب استخدام الجهاز أثناء الشحن، وتحديث النظام بانتظام لضمان تحسين
إدارة الطاقة
.
العادات اليومية الصغيرة، بحسب الدراسة، هي ما يصنع الفارق الحقيقي في أداء الأجهزة واستدامتها.
(إرم نيوز)
