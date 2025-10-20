27
لمعالجة أعطال ويندوز 10… مايكروسوفت تصدر تحديثًا عاجلًا!
Lebanon 24
20-10-2025
|
23:00
أعلنت شركة
مايكروسوفت
عن إطلاق تحديث أمني طارئ لنظام
ويندوز
10 بعد رصد أعطال خطيرة تسببت بتعطل بعض الأجهزة حول العالم.
وجاء هذا التحديث بعد تقارير عن مشاكل ظهرت عقب التحديثات الشهرية العادية، أبرزها شاشة زرقاء عند الإقلاع، خصوصاً للأجهزة المزودة بمعالجات Intel vPro من الجيل العاشر أو الأحدث.
وبسبب خطورة المشكلة، أصدرت مايكروسوفت التحديث خارج الجدول المعتاد.
يأتي التحديث كحزمة منفصلة يمكن تحميلها من كتالوج تحديثات مايكروسوفت، وليس عبر التحديث التلقائي.
وتحتاج عملية التثبيت لخبرة فنية، وقد تشكّل صعوبة للشركات الصغيرة أو المستخدمين العاديين.
كما حذرت الشركة من أن التثبيت الخاطئ قد يؤدي إلى فقدان البيانات بشكل دائم، ما يعكس تحديات التعامل مع تحديثات الأمان على ملايين الأجهزة والبيئات المختلفة.
رسالة مايكروسوفت للمستخدمين وإدارات تكنولوجيا المعلومات واضحة: تأكد من تحديث النظام، أنشئ نسخة احتياطية، وضع خطة طوارئ قبل تثبيت التحديثات الكبرى.
وتشير الشركة إلى أن تعقّد بيئات الأجهزة يجعل أي تحسين أمني يحمل مخاطر إذا لم تُدار عملية النشر بشكل كامل. (آرم نيوز)
