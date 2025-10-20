Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمعالجة أعطال ويندوز 10… مايكروسوفت تصدر تحديثًا عاجلًا!

Lebanon 24
20-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1431880-638965930078807704.webp
Doc-P-1431880-638965930078807704.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث أمني طارئ لنظام ويندوز 10 بعد رصد أعطال خطيرة تسببت بتعطل بعض الأجهزة حول العالم.
Advertisement


وجاء هذا التحديث بعد تقارير عن مشاكل ظهرت عقب التحديثات الشهرية العادية، أبرزها شاشة زرقاء عند الإقلاع، خصوصاً للأجهزة المزودة بمعالجات Intel vPro من الجيل العاشر أو الأحدث.
وبسبب خطورة المشكلة، أصدرت مايكروسوفت التحديث خارج الجدول المعتاد.


يأتي التحديث كحزمة منفصلة يمكن تحميلها من كتالوج تحديثات مايكروسوفت، وليس عبر التحديث التلقائي.


وتحتاج عملية التثبيت لخبرة فنية، وقد تشكّل صعوبة للشركات الصغيرة أو المستخدمين العاديين.


كما حذرت الشركة من أن التثبيت الخاطئ قد يؤدي إلى فقدان البيانات بشكل دائم، ما يعكس تحديات التعامل مع تحديثات الأمان على ملايين الأجهزة والبيئات المختلفة.


رسالة مايكروسوفت للمستخدمين وإدارات تكنولوجيا المعلومات واضحة: تأكد من تحديث النظام، أنشئ نسخة احتياطية، وضع خطة طوارئ قبل تثبيت التحديثات الكبرى.


وتشير الشركة إلى أن تعقّد بيئات الأجهزة يجعل أي تحسين أمني يحمل مخاطر إذا لم تُدار عملية النشر بشكل كامل. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
بعد اكتشاف ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم.. غوغل تصدر تحديثا عاجلا
lebanon 24
21/10/2025 11:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تطلق تحديثا لأنظمة Windows 11.. ما الجديد؟
lebanon 24
21/10/2025 11:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من مايكروسوفت: ميزتان في ويندوز تُبطئان أجهزة الكمبيوتر!
lebanon 24
21/10/2025 11:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تسهّل تخصيص ويندوز مع ميزتين جديدتين في PowerToys
lebanon 24
21/10/2025 11:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة م

دمين

وسوف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2025-10-21
01:00 | 2025-10-21
16:00 | 2025-10-20
14:00 | 2025-10-20
11:00 | 2025-10-20
09:00 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24