ثورة طبية: شريحة إلكترونية تمكّن المكفوفين من القراءة من جديد

في إنجاز طبي غير مسبوق، أصبح بإمكان مجموعة من المرضى المكفوفين استعادة قدرتهم على القراءة، بفضل شريحة إلكترونية فائقة الدقة تم زرعها في الجزء الخلفي من ، لتعيد الأمل إلى ملايين المصابين بالضمور البقعي حول العالم.وأعلن فريق من الجراحين في مستشفى "مورفيلدز" للعيون في أن التجربة السريرية التي خضع لها خمسة مرضى كانت "مذهلة بكل المقاييس"، بعد أن تمكنوا من رؤية الحروف والكلمات من جديد.وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة (BBC)، فإن التقنية الجديدة تمنح أملاً جديدًا للأشخاص الذين يعانون من الضمور الجغرافي، وهو أحد أشكال الضمور البقعي الجاف المرتبط بالتقدم في العمر، ويصيب أكثر من خمسة ملايين شخص عالميًا.ويحدث هذا المرض عندما تتلف خلايا منطقة صغيرة من شبكية العين في الجزء الخلفي، فتبدأ بالموت التدريجي، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية المركزية وفقدان القدرة على تمييز التفاصيل الدقيقة والألوان.التقنية المبتكرة تعتمد على شريحة فوتوفولطية دقيقة لا يتجاوز حجمها 2 ملم مربع، وبسماكة تعادل شعرة الإنسان، تُزرع تحت شبكية العين. بعد العملية، يرتدي المرضى نظارات مزودة بكاميرا فيديو صغيرة تبث إشارات بالأشعة تحت الحمراء إلى الشريحة المزروعة، التي بدورها تنقل الصور إلى معالج محمول يُحسّن جودة الإشارة ويرسلها مباشرة إلى الدماغ عبر العصب البصري.بهذه الطريقة، يستعيد المريض جزءًا من رؤيته المفقودة، ويتمكن من رؤية الحروف والكلمات بوضوح كافٍ للقراءة.وأُجريت الدراسة في خمس دول أوروبية على 38 مريضًا، خضع 32 منهم لعملية الزرع باستخدام شريحة "Prima" المطوّرة من شركة Science Corporation الأميركية. والنتائج كانت مشجعة للغاية: إذ تمكن 27 مريضًا من القراءة مجددًا باستخدام رؤيتهم المركزية، وحققوا تحسنًا يعادل 25 حرفًا (خمسة أسطر) على مخطط اختبار النظر بعد عام واحد فقط من الزراعة.ويقول الأطباء إن هذا الاختراق العلمي لا يمنح الأمل فحسب، بل قد يمهد الطريق لعلاج شامل لأمراض العيون التنكسية التي كانت حتى وقت قريب غير قابلة للعلاج.