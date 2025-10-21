Advertisement

تعزيزًا لاستقلالها التكنولوجي.. أنغولا تطلق وكالة فضائية وطنية

Lebanon 24
21-10-2025 | 05:00
أعلن الرئيس الأنغولي جواو لورينسو رسمياً عن تأسيس وكالة الفضاء الأنغولية، في خطوة وصفت بالمفصلية نحو تعزيز الاستقلال التكنولوجي للبلاد وتوسيع الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية في مجالات متعددة.
ويأتي هذا القرار في إطار البرنامج الوطني للفضاء، بعد عام من تشغيل القمر الصناعي "أنغوسات-2" عام 2023، والذي يمثل ركناً أساسياً في مشروع "كونكتا أنغولا". ويقدم القمر خدمات الاتصال لأكثر من 150 منطقة ريفية في 16 ولاية من أصل 18، ما يساهم في تقليص الفجوة الرقمية بين المدن الكبرى والمناطق النائية، ويتيح فرصاً أكبر للتعليم والخدمات الرقمية للسكان المحليين.
مع إطلاق الوكالة، تهدف أنغولا إلى الانتقال من مجرد مستهلك للتكنولوجيا الفضائية إلى منتج ومطور لها. ويستند هذا التوجه إلى بنية تحكم أرضية متقدمة وكوادر بشرية مدرّبة تضم أكثر من 300 متخصص، إضافة إلى قاعدة اتصالات تجاوزت 25 مليون مشترك حتى عام 2024.
وتسعى البلاد من خلال هذه المبادرة إلى بناء قدرات محلية في مجالات البحث والابتكار الفضائي، وفتح المجال للشباب الأنغولي للمساهمة في مشاريع علمية وتقنية متقدمة، ما يعزز من مكانة أنغولا الإقليمية والدولية في قطاع الفضاء.

رغم هذه الخطوة الواعدة، أقرّ مدير عام المكتب الوطني لتسيير البرنامج الفضائي زولانا روي جواو بأن البيئة الداعمة لدراسات الفضاء في أفريقيا ما زالت محدودة. وأبرز التحديات تتمثل في ضعف التمويل، وقصور البنية التحتية، ونقص الكفاءات البشرية المتخصصة، ما يحد من قدرة الشباب على المشاركة الفاعلة في المبادرات الفضائية.
وتتولى الوكالة الجديدة مسؤولية قيادة الإستراتيجية الوطنية للفضاء، إدارة المشاريع القائمة، تطوير الكفاءات المحلية، وتنظيم الجوانب القانونية للأنشطة الفضائية، بما يضمن استدامة القطاع ومواءمته مع القوانين الدولية.
كما تسعى الوكالة إلى تعزيز الابتكار وبناء شراكات مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، خاصة في ظل النمو المتزايد للاقتصاد الفضائي في أفريقيا، والذي أصبح مجالاً واعداً للاستثمار والتطوير التقني.
يُعد تأسيس الوكالة خطوة استراتيجية لأنغولا نحو المستقبل، حيث يتيح للبلاد فرصاً كبيرة للتميز في الفضاء والاتصالات، ويحوّلها من مستهلك للتكنولوجيا إلى دولة قادرة على إنتاج المعرفة وإدارة مشاريع فضائية متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي.
 
(الجزيرة)

