تكنولوجيا وعلوم

ميتا تعطل ملايين الحسابات المرتبطة بعمليات الاحتيال في 2025

Lebanon 24
21-10-2025 | 15:30
أطلقت ميتا أدوات جديدة تهدف إلى حماية مستخدمى واتساب وماسنجر من عمليات الاحتيال المُحتملة، حيث وتُشير الشركة إلى أن فرقها "اكتشفت وعطّلت" ما يقرب من 8 ملايين حساب مُرتبط بمراكز احتيال فى ميانمار ولاوس وكمبوديا والإمارات العربية المتحدة والفلبين منذ بداية عام 2025.
كما اتخذت إجراءات ضد أكثر من 21,000 صفحة على فيسبوك تدّعى أنها خدمات دعم عملاء لشركات مُعتمدة، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله للقضاء على عمليات الاحتيال، وخاصةً تلك التى تستهدف كبار السن الذين قد لا يكونون على دراية كافية بالتكنولوجيا أو قد لا يكونون على دراية بأحدث أساليب المُحتالين.

وعلى واتساب، ستبدأ الشركة بعرض إشعارات تحذيرية للمستخدمين إذا حاولوا مُشاركة شاشاتهم مع شخص غير مُدرج فى قائمة جهات اتصالهم أثناء مُكالمة فيديو، يُجبر المُحتالون أحيانًا مُستهدفيهم على مُشاركة شاشاتهم لسرقة معلومات حساسة، وفى نافذة التحذير الموضحة أدناه، تُنبه ميتا المستخدمين صراحةً إلى ضرورة مشاركة شاشاتهم مع الأشخاص الموثوق بهم فقط، إذ سيتمكنون من رؤية أى محتوى معروض على هواتفهم، بما فى ذلك معلوماتهم المصرفية.

وتختبر الشركة أيضًا أدوات متقدمة للكشف عن الاحتيال فى محادثات ماسنجر على الهواتف المحمولة، وعندما يتلقى المستخدم رسالة يُحتمل أن تكون احتيالية، سيظهر إشعار تحذيرى يُعلمه بأن الرسالة مشبوهة، وأنه يُمكنه إعادة توجيهها إلى ميتا لمراجعتها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وإذا اكتشف ميتا عملية احتيال محتملة، فسيعرض للمستخدم قائمة بعلامات الاحتيال الشائعة، مثل عروض العمل مقابل المال، وعروض العمل التى تعد بكسب سريع، وعروض العمل من المنزل لوظائف لا يُمكن إنجازها عن بُعد. كما تُذكّر المستخدمين بعدم تحويل الأموال أو إرسال بطاقات الهدايا، وهى طرق شائعة جدًا يستخدمها المحتالون لسرقة أموال ضحاياهم. فى أسفل الصفحة، سيتاح للمستخدمين خيار الإبلاغ عن الحساب الذى أرسل لهم الرسالة وحظره.

 لم تُعلن ميتا عن موعد إطلاق أداة تحذير ماسنجر الجديدة على نطاق واسع. فى الوقت الحالى، تشجع الشركة المستخدمين على إعداد مفاتيح مرور للتحقق السريع من الهوية وتشغيل فحص الأمان لمراجعة إعدادات الأمان الخاصة بهم والحصول على توصيات، بما فى ذلك تحديث كلمات المرور الخاصة بهم. (اليوم السابع)
