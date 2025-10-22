Advertisement

من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي

Lebanon 24
22-10-2025 | 09:00
كشفت شركة سامسونغ إلكترونيكس عن أحدث ابتكاراتها في عالم التقنية، بإطلاقها سماعة الواقع الموسّع "غالاكسي XR"، لتدخل رسميًا المنافسة في سوق تهيمن عليه شركتا أبل وميتا.
السماعة التي طُرحت بسعر 1799 دولارًا فقط — أي نحو نصف سعر "فيجن برو" من أبل، تعتمد على ذكاء غوغل الاصطناعي ونظام التشغيل الجديد android XR، في إطار شراكة استراتيجية تجمع سامسونغ مع غوغل وكوالكوم.

وتجمع "غالاكسي XR" بين خصائص الواقع الافتراضي والمختلط، ما يتيح للمستخدم مشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب ثلاثية الأبعاد والتفاعل مع بيئته في الوقت الفعلي. وتتكامل السماعة مع خدمة Gemini AI من غوغل، القادرة على تحليل ما يراه المستخدم وتزويده بالمعلومات عبر عرض بصري ذكي.

وأكد نائب رئيس غوغل للواقع المعزز، شرهام إيزادي، أن هذه السماعة تمثل "بداية رحلة طويلة نحو جيل جديد من الأجهزة"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل تطوير نظارات ذكية أخف وزنًا.

وسيحصل المشترون هذا العام على حزمة مجانية من الخدمات تشمل youtube Premium وGoogle AI Pro وGoogle Play Pass لمدة 12 شهرًا.

وتُشغّل السماعة بمعالج Snapdragon XR2+ Gen 2 من كوالكوم، ما يمنحها أداءً قويًا وتجربة استخدام غامرة. ويرى الخبراء أن "غالاكسي XR" ستكون حجر الأساس لجيل جديد من الحوسبة المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
 
(إرم نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24