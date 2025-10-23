تعمل بنظام Android XR.. سامسونغ تكشف عن أول نظارة ذكية

أعلنت بشكل رسمي عن نظارتها الذكية الجديدة، التي تعتبر أول نظارة واقع افتراضي تعمل بنظام XR الذي يدمج بين والواقع المعزز.

وتعتبر XR الجديدة من سامسونغ، نظارة واقع افتراضي تعمل بنظام مطور عن أندرويد، تضاهي بتقنيات نظارة Apple Vision Pro، وتتيح للمستخدمين التبديل بسهولة بين وضع الانغماس الكامل بالواقع الافتراضي ووضع الشفافية، مما يسمح له بالبقاء على اتصال مع محيطه الواقعي، كما يمكن للمستخدم التفاعل مع المحتوى باستخدام الصوت، والإيماءات، وحتى بنظرة .



وبما أن نظام النظارة يعتمد على أندرويد المألوف لمليارات المستخدمين، فإن مالكي Galaxy XR سيحصلون على وصول فوري إلى متجر Google Play للتطبيقات، علاوة على ذلك، تم إعادة تصميم الخدمات الأساسية من بالكامل لتتناسب مع تجربة XR، بما في ذلك خرائط غوغل، ، وتسجيلات الصوت غوغل، ومتصفح Chrome، وتضاف إليها عشرات التطبيقات الغامرة من رواد الصناعة، من عمالقة البث HBO Max وPeacock إلى استوديوهات الألعاب والمنصات الإبداعية مثل Adobe.

وأبرز ما يميز هذه النظارة أيضا هو التكامل العميق مع المساعد الذكي Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فمع النظارة لا ينفذ المساعد لا ينفذ الأوامر فحسب، بل يفهم أيضا سياق ما يحدث من حول المستخدم، ويمكن للمستخدم من خلاله الحصول على معلومات تتعلق بمختلف المجالات.



يمكن الاستفادة من هذه النظارة أيضا لمشاهدة الفيديوهات والأفلام لتظهر للمستخدم كما أنه يشاهدها على شاشة سينمائية عملاقة، ويقدم " " لها مكتبة واسعة من الفيديوهات بزاوية 180 و350 درجة، فضلا عن دعمها لخدمات Google TV التي يمكن من خلالها مشاهدة الأفلام المتنوعة، ويمكن استعمالها مع خدمات Google Photos لتحويل الصور والفيديوهات ثنائية الأبعاد إلى صور وفيديوهات 3D. (روسيا اليوم)