100 جهة حكومية مستهدفة.. والقراصنة تدعمهم إيران

في مشهد يعيد إلى الأذهان حرب الظلال الرقمية، تمكنت مجموعة المعروفة باسم "MuddyWater" من شنّ سلسلة هجمات إلكترونية على أكثر من 100 كيان حكومي حول العالم، مستخدمة نسخة مطوّرة من ثغرة "Phoenix" الشهيرة، وفقًا لتقرير نشره موقع Bleeping Computer.

المجموعة التي يُعتقد بارتباطها بالحكومة ، تُعرف أيضًا بعدة أسماء مثل Static Kitten وMercury وSeedWorm، وقد ركزت عملياتها الأخيرة على استهداف وزارات الخارجية والسفارات والقنصليات في وشمال إفريقيا.



بمجرد فتح المستند، يبدأ البرنامج الخبيث بجمع بيانات الجهاز:

اسم المستخدم، النطاق، نوع النظام، بل وحتى كلمات المرور المخزّنة في متصفحات مثل كروم وأوبرا وبريف وإيدج.

النتيجة: خوادم حكومية تعطلت وخدمات إلكترونية توقفت لساعات، بحسب ما أكّدته شركة الأمن السيبراني Group-IB.



الباحثون يشددون على أن هذا النوع من الهجمات لن يتوقف قريبًا، لأن "مادي واتر" تتعامل مع كل حملة على أنها اختبار تطويري لهجمات أكبر قادمة.

في عالم يزداد اعتمادًا على ، يبدو أن الحرب السيبرانية أصبحت الوجه الجديد للصراعات السياسية.

(الجزيرة)