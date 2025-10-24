28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
100 جهة حكومية مستهدفة.. والقراصنة تدعمهم إيران
Lebanon 24
24-10-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مشهد يعيد إلى الأذهان حرب الظلال الرقمية، تمكنت مجموعة
القراصنة
المعروفة باسم "MuddyWater" من شنّ سلسلة هجمات إلكترونية على أكثر من 100 كيان حكومي حول العالم، مستخدمة نسخة مطوّرة من ثغرة "Phoenix" الشهيرة، وفقًا لتقرير نشره موقع Bleeping Computer.
Advertisement
المجموعة التي يُعتقد بارتباطها بالحكومة
الإيرانية
، تُعرف أيضًا بعدة أسماء مثل Static Kitten وMercury وSeedWorm، وقد ركزت عملياتها الأخيرة على استهداف وزارات الخارجية والسفارات والقنصليات في
الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا.
بدأت الهجمات في آب الماضي عبر حملة تصيّد احتيالي ذكية انطلقت من حساب رسمي مخترق، لتصل إلى منظمات حكومية دولية برسائل تحتوي ملفات "وورد" ملوثة بشيفرات "ماكرو" خبيثة، وهي تقنية قديمة ظنّ الجميع أنها انتهت، قبل أن تُعيدها "مادي واتر" إلى الحياة بحيلة جديدة.
بمجرد فتح المستند، يبدأ البرنامج الخبيث بجمع بيانات الجهاز:
اسم المستخدم، النطاق، نوع النظام، بل وحتى كلمات المرور المخزّنة في متصفحات مثل كروم وأوبرا وبريف وإيدج.
النتيجة: خوادم حكومية تعطلت وخدمات إلكترونية توقفت لساعات، بحسب ما أكّدته شركة الأمن السيبراني Group-IB.
الباحثون يشددون على أن هذا النوع من الهجمات لن يتوقف قريبًا، لأن "مادي واتر" تتعامل مع كل حملة على أنها اختبار تطويري لهجمات أكبر قادمة.
في عالم يزداد اعتمادًا على
الخدمات الرقمية
، يبدو أن الحرب السيبرانية أصبحت الوجه الجديد للصراعات السياسية.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
وزير المالية السوري: نطمح لأن تساهم الشركات الحكومية لدعم موازنة الدولة بعوائد سنوية تتجاوز ملياري دولار
Lebanon 24
وزير المالية السوري: نطمح لأن تساهم الشركات الحكومية لدعم موازنة الدولة بعوائد سنوية تتجاوز ملياري دولار
24/10/2025 14:31:05
24/10/2025 14:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: بولندا كانت مستهدفة عمدًا في الهجوم الروسي
Lebanon 24
زيلينسكي: بولندا كانت مستهدفة عمدًا في الهجوم الروسي
24/10/2025 14:31:05
24/10/2025 14:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في البقاع... سلبه "100 دولار" وفرّ إلى جهة مجهولة!
Lebanon 24
في البقاع... سلبه "100 دولار" وفرّ إلى جهة مجهولة!
24/10/2025 14:31:05
24/10/2025 14:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل" تقدّم هبتين لدعم مدرسة إبل السقي ومستشفى ميس الجبل الحكومي
Lebanon 24
"اليونيفيل" تقدّم هبتين لدعم مدرسة إبل السقي ومستشفى ميس الجبل الحكومي
24/10/2025 14:31:05
24/10/2025 14:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الخدمات الرقمية
الشرق الأوسط
الإيرانية
القراصنة
الإيراني
الجزيرة
أوبرا
جزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
GPT-6 يقترب.. والذكاء الاصطناعي يتحول إلى شريك في التفكير
Lebanon 24
GPT-6 يقترب.. والذكاء الاصطناعي يتحول إلى شريك في التفكير
04:50 | 2025-10-24
24/10/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنحف هاتف".. آيفون إير وغالاكسي إيدج يشعلان المعركة
Lebanon 24
"أنحف هاتف".. آيفون إير وغالاكسي إيدج يشعلان المعركة
02:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أرض ثانية" على بُعد 20 سنة ضوئية.. هل تصلح للحياة؟
Lebanon 24
"أرض ثانية" على بُعد 20 سنة ضوئية.. هل تصلح للحياة؟
00:06 | 2025-10-24
24/10/2025 12:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أداة ذكاء اصطناعي جديدة من أمازون... اكتشفها!
Lebanon 24
أداة ذكاء اصطناعي جديدة من أمازون... اكتشفها!
23:00 | 2025-10-23
23/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي بوجهٍ إنساني… مبادرة قطرية - بريطانية رائدة!
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي بوجهٍ إنساني… مبادرة قطرية - بريطانية رائدة!
14:26 | 2025-10-23
23/10/2025 02:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:50 | 2025-10-24
GPT-6 يقترب.. والذكاء الاصطناعي يتحول إلى شريك في التفكير
02:00 | 2025-10-24
"أنحف هاتف".. آيفون إير وغالاكسي إيدج يشعلان المعركة
00:06 | 2025-10-24
"أرض ثانية" على بُعد 20 سنة ضوئية.. هل تصلح للحياة؟
23:00 | 2025-10-23
أداة ذكاء اصطناعي جديدة من أمازون... اكتشفها!
14:26 | 2025-10-23
ذكاء اصطناعي بوجهٍ إنساني… مبادرة قطرية - بريطانية رائدة!
10:08 | 2025-10-23
تطوير مستحضر قائم على جسيمات الحديد النانوية لعلاج السرطان
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 14:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 14:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 14:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24