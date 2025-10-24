ناسا توضح: نصف القمر ليس كما يبدو في السماء

Advertisement

يبلغ عمر القمر ثلاثة أيام من دورته الحالية، وهو الآن في مرحلة المتزايد حيث تبلغ نسبة إضاءته 8%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي، وستكون المرحلة التالية من مراحل القمر هي الربع الأول للقمر يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 تشرين الأول.ووفقا لما ذكره موقع "space"، تقع المراحل الأربع الرئيسية للقمر، وهم القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير، بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أبهى صوره، ويُشير قمر الربع الأول، المعروف أيضًا باسم نصف القمر الأول من الشهر، إلى الوقت الذي يكون فيه القمر في ربع دورته القمرية ورحلته حول الأرض.وكتبت في بيان: "قد يُطلق الناس على هذا اسم نصف القمر، لكن تذكروا، هذا ليس ما تشاهدونه في السماء حقًا، أنتم ترون مجرد شريحة من القمر بأكمله، وهو نصف النصف المضاء"، وأضافت الوكالة أنه سيظهر عاليًا في السماء في المساء، مما يجعله وقتًا ممتازًا لرصد القمر. (اليوم السابع)