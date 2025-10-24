مميّزة لهواتف أندرويد.. 4 تطبيقات تمنحك تجربة تصوير احترافية

Advertisement

مع تطور كاميرات الهواتف الذكية، بات التطبيق الافتراضي غير كافٍ لمن يسعى إلى صور احترافية أو تحكم يدوي كامل. ولهذا، يقدّم خبراء التقنية 4 تطبيقات مميزة لهواتف أندرويد تمنح المستخدم حرية أكبر في التصوير والتحرير بصيغة RAW:ProShotيوفّر تحكمًا يدويًا دقيقًا في سرعة الغالق، ISO، توازن اللون الأبيض، والتركيز، مع دعم التصوير بصيغتي RAW وJPEG. واجهته تحاكي الكاميرات الاحترافية، لكنه تطبيق مدفوع (8 دولارات لمرة واحدة).Open Cameraخيار مجاني بالكامل تقريبًا، يدعم التصوير بصيغ RAW وJPEG، ووضع البانوراما، وتحديد الموقع الجغرافي، إضافة إلى ميزة الصور متعددة التعرض.Adobe Lightroom Mobileيجمع بين التصوير والتحرير في تطبيق واحد، مع كاميرا مدمجة للتحكم الاحترافي ودعم صيغ DNG وRAW، وأدوات متقدمة لتصحيح الإضاءة والتباين.Snapseedمن ، مخصص للتحرير السريع والدقيق، ويدعم ملفات RAW وJPEG من دون إعلانات أو علامات مائية، مع مكتبة فلاتر فنية وبنية تحرير طبقية مرنة. (ارم نيوز)