تصميم أنيق ومقاوم للماء والغبار.. تعرفوا إلى منافس هاتف آيفون

كشفت شركة Xiaomi عن هاتفها الجديد Redmi K90 Pro Max الذي يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع أحدث هواتف آبل.

الهاتف يأتي بتصميم أنيق ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، ويزن 218 غرامًا.أبرز المواصفات التقنية: كاميرا ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل مع عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، تسجيل فيديو بدقة 8K، وكاميرا أمامية 32 ميغابيكسل تدعم تصوير 4K، شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.9 بوصة بتردد 120 هيرتز وسطوع يصل إلى 3500 شمعة/م²، معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع ذاكرة RAM حتى 16 غيغابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، بطارية 7560 ميلي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 100 واط، ولاسلكيًا حتى 50 واط، مع خاصية الشحن العكسي.كما زُوِّد الهاتف بتقنيات Dolby Atmos للصوت، وNFC، وماسح للبصمة مدمج في الشاشة، ونظام 16 بواجهة HyperOS 3. (روسيا اليوم)