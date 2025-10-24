انسحاب ChatGPT من واتساب... ما السبب؟

Advertisement

أعلنت شركة OpenAI رسميًا عن انسحاب مساعدها الذكي ChatGPT من تطبيق ، بعد قرار شركة Meta المالكة للتطبيق إيقاف دعم روبوتات الدردشة الخارجية، على أن يتوقف عمل الخدمة اعتبارًا من 15 كانون الثاني 2026.ويعود السبب إلى تحديث جديد في سياسة واجهة برمجة تطبيقات واتساب يمنع استخدام المنصة من قبل نماذج أو مقدّمي خدمات اللغة الكبيرة مثل ChatGPT، بحجة تقليل الضغط على الخوادم. لكن المراقبين يرون أن ميتا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى جعل مساعدها الذكي المزود الحصري داخل تطبيقاتها.ما الذي يجب على المستخدمين فعله؟ربط حساب واتساب بخدمة ChatGPT قبل الموعد المحدد لحفظ سجل المحادثات، والانتقال لاستخدام ChatGPT عبر تطبيقاته الرسمية على iOS وأندرويد أو عبر .