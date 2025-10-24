Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

انسحاب ChatGPT من واتساب... ما السبب؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 23:00
أعلنت شركة OpenAI رسميًا عن انسحاب مساعدها الذكي ChatGPT من تطبيق واتساب، بعد قرار شركة Meta المالكة للتطبيق إيقاف دعم روبوتات الدردشة الخارجية، على أن يتوقف عمل الخدمة اعتبارًا من 15 كانون الثاني 2026.
ويعود السبب إلى تحديث جديد في سياسة واجهة برمجة تطبيقات واتساب يمنع استخدام المنصة من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي أو مقدّمي خدمات اللغة الكبيرة مثل ChatGPT، بحجة تقليل الضغط على الخوادم. لكن المراقبين يرون أن ميتا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى جعل مساعدها الذكي meta ai المزود الحصري داخل تطبيقاتها.

ما الذي يجب على المستخدمين فعله؟

ربط حساب واتساب بخدمة ChatGPT قبل الموعد المحدد لحفظ سجل المحادثات، والانتقال لاستخدام ChatGPT عبر تطبيقاته الرسمية على iOS وأندرويد أو عبر الويب.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24