تكنولوجيا وعلوم
انسحاب ChatGPT من واتساب... ما السبب؟
Lebanon 24
24-10-2025
|
23:00
أعلنت شركة OpenAI رسميًا عن انسحاب مساعدها الذكي ChatGPT من تطبيق
واتساب
، بعد قرار شركة Meta المالكة للتطبيق إيقاف دعم روبوتات الدردشة الخارجية، على أن يتوقف عمل الخدمة اعتبارًا من 15 كانون الثاني 2026.
ويعود السبب إلى تحديث جديد في سياسة واجهة برمجة تطبيقات واتساب يمنع استخدام المنصة من قبل نماذج
الذكاء الاصطناعي
أو مقدّمي خدمات اللغة الكبيرة مثل ChatGPT، بحجة تقليل الضغط على الخوادم. لكن المراقبين يرون أن ميتا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى جعل مساعدها الذكي
meta ai
المزود الحصري داخل تطبيقاتها.
ما الذي يجب على المستخدمين فعله؟
ربط حساب واتساب بخدمة ChatGPT قبل الموعد المحدد لحفظ سجل المحادثات، والانتقال لاستخدام ChatGPT عبر تطبيقاته الرسمية على iOS وأندرويد أو عبر
الويب
.
عقبات تؤجل إطلاق أول آيباد قابل للطي من آبل
Lebanon 24
عقبات تؤجل إطلاق أول آيباد قابل للطي من آبل
02:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصميم أنيق ومقاوم للماء والغبار.. تعرفوا إلى منافس هاتف آيفون
Lebanon 24
تصميم أنيق ومقاوم للماء والغبار.. تعرفوا إلى منافس هاتف آيفون
16:00 | 2025-10-24
24/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مميّزة لهواتف أندرويد.. 4 تطبيقات تمنحك تجربة تصوير احترافية
Lebanon 24
مميّزة لهواتف أندرويد.. 4 تطبيقات تمنحك تجربة تصوير احترافية
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا توضح: نصف القمر ليس كما يبدو في السماء
Lebanon 24
ناسا توضح: نصف القمر ليس كما يبدو في السماء
10:11 | 2025-10-24
24/10/2025 10:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة ألمانية تحذر: تطبيقات الصحة تتجسس على بياناتنا!
Lebanon 24
دراسة ألمانية تحذر: تطبيقات الصحة تتجسس على بياناتنا!
07:50 | 2025-10-24
24/10/2025 07:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 09:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 09:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 09:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
