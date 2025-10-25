Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عقبات تؤجل إطلاق أول آيباد قابل للطي من آبل

Lebanon 24
25-10-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1433737-638969644031129363.jpg
Doc-P-1433737-638969644031129363.jpg photos 0
كشفت شبكة بلومبرغ أن تطوير آبل لجهاز آيباد عملاق قابل للطي يواجه صعوبات تقنية تتعلق بالوزن والميزات وتقنية الشاشة مما قد يؤدي إلى تأجيل إطلاقه في حال حدوثه إلى عام 2029 أو ما بعده.
وبحسب التسريبات، تستهدف آبل جهازاً لوحياً فائق الحجم بشاشة قابلة للطي قياس 18 بوصة، يتجاوز سعره 3000 دولار أميركي، ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف ثمن أكبر طراز iPad Pro متاح حالياً. وكان الإطلاق سابقاً مُخططاً لعام 2028 قبل أن تتفاقم العقبات التقنية، وفقاً لتقارير.
 
وتشير التقارير إلى أن آبل تتعاون مع Samsung Display لتطوير شاشة OLED قابلة للطي مخصّصة، تقلل التجعد الظاهر عادة في هذا النوع من الشاشات. لكن العملية مكلفة ومعقدة، وهو ما رفع التكلفة النهائية للجهاز.

الجهاز، الذي يُعرف داخلياً بالاسم الرمزي J312، سيأتي بتصميم يشبه أجهزة MacBook عند طيه، دون شاشة خارجية، وهيكل من الألومنيوم على الجهتين. وعند فتحه، سيكون قريباً في حجمه من أجهزة اللابتوب مقاس 13 بوصة.

وتبرز أبرز التحديات في الوزن، إذ تشير النماذج الأولية إلى نحو 1.6 كغ (3.5 رطل)، وهو ما يعادل تقريباً وزن macbook pro، ويزيد بأكثر من الضعف عن وزن iPad Pro الحالي.
macbook pro

بلومبرغ

الظاهر

بالا

