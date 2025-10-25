26
تكنولوجيا وعلوم
عقبات تؤجل إطلاق أول آيباد قابل للطي من آبل
Lebanon 24
25-10-2025
|
02:00
A-
A+
كشفت شبكة
بلومبرغ
أن تطوير آبل لجهاز آيباد عملاق قابل للطي يواجه صعوبات تقنية تتعلق بالوزن والميزات وتقنية الشاشة مما قد يؤدي إلى تأجيل إطلاقه في حال حدوثه إلى عام 2029 أو ما بعده.
وبحسب التسريبات، تستهدف آبل جهازاً لوحياً فائق الحجم بشاشة قابلة للطي قياس 18 بوصة، يتجاوز سعره 3000 دولار أميركي، ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف ثمن أكبر طراز iPad Pro متاح حالياً. وكان الإطلاق سابقاً مُخططاً لعام 2028 قبل أن تتفاقم العقبات التقنية، وفقاً لتقارير.
وتشير التقارير إلى أن آبل تتعاون مع Samsung Display لتطوير شاشة OLED قابلة للطي مخصّصة، تقلل التجعد
الظاهر
عادة في هذا النوع من الشاشات. لكن العملية مكلفة ومعقدة، وهو ما رفع التكلفة النهائية للجهاز.
الجهاز، الذي يُعرف داخلياً بالاسم الرمزي J312، سيأتي بتصميم يشبه أجهزة MacBook عند طيه، دون شاشة خارجية، وهيكل من الألومنيوم على الجهتين. وعند فتحه، سيكون قريباً في حجمه من أجهزة اللابتوب مقاس 13 بوصة.
وتبرز أبرز التحديات في الوزن، إذ تشير النماذج الأولية إلى نحو 1.6 كغ (3.5 رطل)، وهو ما يعادل تقريباً وزن
macbook pro
، ويزيد بأكثر من الضعف عن وزن iPad Pro الحالي.
إنتاج أول آيفون قابل للطي.. والسبب انخفاض في تكلفة مكوّن أساسي
في 2026.. أبل تستعد لاكتساح سوق الهواتف القابلة للطي
أبل تتراجع وتعمل على أول "ماك بوك" بشاشة لمس
خطوة انتظرها المستخدمون 15 عامًا..نسخة من إنستاغرام مخصصة لأجهزة آيباد
انسحاب ChatGPT من واتساب... ما السبب؟
تصميم أنيق ومقاوم للماء والغبار.. تعرفوا إلى منافس هاتف آيفون
مميّزة لهواتف أندرويد.. 4 تطبيقات تمنحك تجربة تصوير احترافية
ناسا توضح: نصف القمر ليس كما يبدو في السماء
دراسة ألمانية تحذر: تطبيقات الصحة تتجسس على بياناتنا!
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطور إغناطيوس مالويان
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
