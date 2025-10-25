عقبات تؤجل إطلاق أول آيباد قابل للطي من آبل

Advertisement

كشفت شبكة أن تطوير آبل لجهاز آيباد عملاق قابل للطي يواجه صعوبات تقنية تتعلق بالوزن والميزات وتقنية الشاشة مما قد يؤدي إلى تأجيل إطلاقه في حال حدوثه إلى عام 2029 أو ما بعده.وبحسب التسريبات، تستهدف آبل جهازاً لوحياً فائق الحجم بشاشة قابلة للطي قياس 18 بوصة، يتجاوز سعره 3000 دولار أميركي، ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف ثمن أكبر طراز iPad Pro متاح حالياً. وكان الإطلاق سابقاً مُخططاً لعام 2028 قبل أن تتفاقم العقبات التقنية، وفقاً لتقارير.وتشير التقارير إلى أن آبل تتعاون مع Samsung Display لتطوير شاشة OLED قابلة للطي مخصّصة، تقلل التجعد عادة في هذا النوع من الشاشات. لكن العملية مكلفة ومعقدة، وهو ما رفع التكلفة النهائية للجهاز.الجهاز، الذي يُعرف داخلياً بالاسم الرمزي J312، سيأتي بتصميم يشبه أجهزة MacBook عند طيه، دون شاشة خارجية، وهيكل من الألومنيوم على الجهتين. وعند فتحه، سيكون قريباً في حجمه من أجهزة اللابتوب مقاس 13 بوصة.وتبرز أبرز التحديات في الوزن، إذ تشير النماذج الأولية إلى نحو 1.6 كغ (3.5 رطل)، وهو ما يعادل تقريباً وزن ، ويزيد بأكثر من الضعف عن وزن iPad Pro الحالي.