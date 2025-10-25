لبنانيات يحققن إنجازًا عالميًا...ماذا فعلن في الولايات المتحدة؟

Advertisement

يشارك في برنامج TechWomen 2025 التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يُعنى بتمكين النساء المتخصصات في حقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وقد ضمّت لائحة المشاركات 108 قياديات من بين أكثر من 6 آلاف متقدّمة من 22 دولة، من بينهن أربع لبنانيات خضن التجربة العالمية.الوفد اللبناني تشكّل من المهندسة المدنية سحر جابر، والباحثة في الطاقة المستدامة كارول نصر الدين من ، ومسؤولة مختبر الفيزياء في LAU جنان طنوس، ونينات كامل خبيرة التحول الرقمي في التعليم وبرامج STEAM.انطلقت المرحلة التدريبية من شيكاغو في 20 أيلول 2025، حيث دخلت المشاركات في تجارب مهنية داخل مؤسسات تكنولوجية عالمية، قبل أن ينتقلن إلى للمشاركة في العروض الختامية للمشاريع التقنية ذات الأثر الاجتماعي في 21 تشرين الأول.وتعود المشاركات قريبًا إلى لبدء خطوات تطبيقية تعزز التعليم التكنولوجي وريادة الأعمال وتمكين الشباب، بما يعزز موقع لبنان على خريطة الابتكار العالمية