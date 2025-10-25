Advertisement

متفرقات

لبنانيات يحققن إنجازًا عالميًا...ماذا فعلن في الولايات المتحدة؟

Lebanon 24
25-10-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1433970-638970148849289576.png
Doc-P-1433970-638970148849289576.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشارك لبنان في برنامج TechWomen 2025 التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يُعنى بتمكين النساء المتخصصات في حقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وقد ضمّت لائحة المشاركات 108 قياديات من بين أكثر من 6 آلاف متقدّمة من 22 دولة، من بينهن أربع لبنانيات خضن التجربة العالمية.
Advertisement

الوفد اللبناني تشكّل من المهندسة المدنية سحر جابر، والباحثة في الطاقة المستدامة كارول نصر الدين من الجامعة الأميركية في بيروت، ومسؤولة مختبر الفيزياء في LAU جنان طنوس، ونينات كامل خبيرة التحول الرقمي في التعليم وبرامج STEAM.

انطلقت المرحلة التدريبية من شيكاغو في 20 أيلول 2025، حيث دخلت المشاركات في تجارب مهنية داخل مؤسسات تكنولوجية عالمية، قبل أن ينتقلن إلى واشنطن للمشاركة في العروض الختامية للمشاريع التقنية ذات الأثر الاجتماعي في 21 تشرين الأول.

وتعود المشاركات قريبًا إلى بيروت لبدء خطوات تطبيقية تعزز التعليم التكنولوجي وريادة الأعمال وتمكين الشباب، بما يعزز موقع لبنان على خريطة الابتكار العالمية
 
مواضيع ذات صلة
جامعة البلمند تحقق إنجازًا عالميًا في الهندسة
lebanon 24
26/10/2025 07:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تنهي الإعفاء الجمركي على الطرود الصغيرة المشحونة عالميا (العربية)
lebanon 24
26/10/2025 07:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: قادرون على تحقيق المستحيل عندما نقف مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب
lebanon 24
26/10/2025 07:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي: الهند والولايات المتحدة تتمتعان بشراكة استراتيجية شاملة وعالمية وتطلعية
lebanon 24
26/10/2025 07:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

الجامعة الأميركية في بيروت

وزارة الخارجية الأميركية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

واشنطن

الرياض

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:00 | 2025-10-26
17:35 | 2025-10-25
16:42 | 2025-10-25
10:00 | 2025-10-25
07:48 | 2025-10-25
05:00 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24