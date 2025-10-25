22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
لبنانيات يحققن إنجازًا عالميًا...ماذا فعلن في الولايات المتحدة؟
Lebanon 24
25-10-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشارك
لبنان
في برنامج TechWomen 2025 التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يُعنى بتمكين النساء المتخصصات في حقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وقد ضمّت لائحة المشاركات 108 قياديات من بين أكثر من 6 آلاف متقدّمة من 22 دولة، من بينهن أربع لبنانيات خضن التجربة العالمية.
Advertisement
الوفد اللبناني تشكّل من المهندسة المدنية سحر جابر، والباحثة في الطاقة المستدامة كارول نصر الدين من
الجامعة الأميركية في بيروت
، ومسؤولة مختبر الفيزياء في LAU جنان طنوس، ونينات كامل خبيرة التحول الرقمي في التعليم وبرامج STEAM.
انطلقت المرحلة التدريبية من شيكاغو في 20 أيلول 2025، حيث دخلت المشاركات في تجارب مهنية داخل مؤسسات تكنولوجية عالمية، قبل أن ينتقلن إلى
واشنطن
للمشاركة في العروض الختامية للمشاريع التقنية ذات الأثر الاجتماعي في 21 تشرين الأول.
وتعود المشاركات قريبًا إلى
بيروت
لبدء خطوات تطبيقية تعزز التعليم التكنولوجي وريادة الأعمال وتمكين الشباب، بما يعزز موقع لبنان على خريطة الابتكار العالمية
مواضيع ذات صلة
جامعة البلمند تحقق إنجازًا عالميًا في الهندسة
Lebanon 24
جامعة البلمند تحقق إنجازًا عالميًا في الهندسة
26/10/2025 07:12:53
26/10/2025 07:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة تنهي الإعفاء الجمركي على الطرود الصغيرة المشحونة عالميا (العربية)
Lebanon 24
الولايات المتحدة تنهي الإعفاء الجمركي على الطرود الصغيرة المشحونة عالميا (العربية)
26/10/2025 07:12:53
26/10/2025 07:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: قادرون على تحقيق المستحيل عندما نقف مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب
Lebanon 24
نتنياهو: قادرون على تحقيق المستحيل عندما نقف مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب
26/10/2025 07:12:53
26/10/2025 07:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي: الهند والولايات المتحدة تتمتعان بشراكة استراتيجية شاملة وعالمية وتطلعية
Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي: الهند والولايات المتحدة تتمتعان بشراكة استراتيجية شاملة وعالمية وتطلعية
26/10/2025 07:12:53
26/10/2025 07:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
الجامعة الأميركية في بيروت
وزارة الخارجية الأميركية
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
واشنطن
الرياض
بيروت
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
وداعًا لأبراج الشبكات...آيفون يقترب من ستارلينك!
Lebanon 24
وداعًا لأبراج الشبكات...آيفون يقترب من ستارلينك!
00:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...مفاجأة صينية تشعل سباق الطاقة العالمي!
Lebanon 24
بالفيديو...مفاجأة صينية تشعل سباق الطاقة العالمي!
17:35 | 2025-10-25
25/10/2025 05:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة من زحلة: نريد تعليماً يواكب العصر وتكنولوجيا تخدم الإنسان
Lebanon 24
شحادة من زحلة: نريد تعليماً يواكب العصر وتكنولوجيا تخدم الإنسان
16:42 | 2025-10-25
25/10/2025 04:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
طفرة الذكاء الاصطناعي.. نمو مذهل يخفي اقتصادًا هشًا
Lebanon 24
طفرة الذكاء الاصطناعي.. نمو مذهل يخفي اقتصادًا هشًا
10:00 | 2025-10-25
25/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يوسع تحقيقاته الرقمية… وتيك توك في دائرة الاتهام
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يوسع تحقيقاته الرقمية… وتيك توك في دائرة الاتهام
07:48 | 2025-10-25
25/10/2025 07:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يُهاجم كارين رزق الله: "ما بحبا وكانت قليلة التهذيب" (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني يُهاجم كارين رزق الله: "ما بحبا وكانت قليلة التهذيب" (فيديو)
05:38 | 2025-10-25
25/10/2025 05:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:00 | 2025-10-26
وداعًا لأبراج الشبكات...آيفون يقترب من ستارلينك!
17:35 | 2025-10-25
بالفيديو...مفاجأة صينية تشعل سباق الطاقة العالمي!
16:42 | 2025-10-25
شحادة من زحلة: نريد تعليماً يواكب العصر وتكنولوجيا تخدم الإنسان
10:00 | 2025-10-25
طفرة الذكاء الاصطناعي.. نمو مذهل يخفي اقتصادًا هشًا
07:48 | 2025-10-25
الاتحاد الأوروبي يوسع تحقيقاته الرقمية… وتيك توك في دائرة الاتهام
05:00 | 2025-10-25
تحذير من تخزين كلمات المرور في المتصفحات.. إليكم السبب
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 07:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 07:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 07:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24