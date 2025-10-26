Honor بدأت بالترويج لهاتفها الجديد

بدأت Honor بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله منافسا قويا في عالم هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.



Advertisement

شاشاته أتت TFT LCD بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (720/1600) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 260 بيكسل/الإنش تقريبا. وحصل Honor X5c الجديد على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (167/77/7.9) ملم، وزنه 186 غ.شاشاته أتت TFT LCD بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (720/1600) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 260 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Mediatek Helio G81 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض بفتحة f/2.2، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.



زوّدته Honor أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5260 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)