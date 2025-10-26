23
Honor بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
Lebanon 24
26-10-2025
|
08:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت Honor بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله منافسا قويا في عالم هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.
وحصل Honor X5c الجديد على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (167/77/7.9) ملم، وزنه 186 غ.
شاشاته أتت TFT LCD بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (720/1600) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 260 بيكسل/الإنش تقريبا.
ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Mediatek Helio G81 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض بفتحة f/2.2، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
زوّدته Honor أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5260 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)
