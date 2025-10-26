23
تكنولوجيا وعلوم
تعرّفوا على iPad Pro 11 الجديد من آبل
Lebanon 24
26-10-2025
|
10:55
A-
A+
كشفت آبل مؤخرا عن
مجموعة جديدة
من الأجهزة الذكية، من بينها حاسب iPad Pro 11 اللوحي الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الأجهزة المحمولة.
وحصل الحاسب على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (249.7/177.5/5.3) ملم، وزنه 444 غ، وجهّز يقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
شاشاته أتت Ultra Retina Tandem OLED بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1668/2420) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سكثافتها 267 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م.
يعمل الجهاز بنظام iPadOS 26، ومعالح Apple M5 المتطور، ومعالج رسوميات من آبل، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و2 تيرابايت.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 12 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وجهّزت بمستشعر TOF 3D LiDAR، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.
زوّد الحاسب أيضا بتقنية
bluetooth
6.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C 4، وبطارية بسعة 8160 ميلي أمبير يمكن شحن 50% من سعتها في نصف ساعة تقريبا. (روسيا اليوم)
آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط
Lebanon 24
آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط
15:07 | 2025-10-26
26/10/2025 03:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Honor بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
Lebanon 24
Honor بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
08:22 | 2025-10-26
26/10/2025 08:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أخطاء خلال شحن الأجهزة.. تعرفوا إليها وتجنبوها
Lebanon 24
3 أخطاء خلال شحن الأجهزة.. تعرفوا إليها وتجنبوها
06:00 | 2025-10-26
26/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية خصوصيتك الرقمية.. 5 خطوات يجب اتخاذها فوراً
Lebanon 24
لحماية خصوصيتك الرقمية.. 5 خطوات يجب اتخاذها فوراً
03:00 | 2025-10-26
26/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعًا لأبراج الشبكات...آيفون يقترب من ستارلينك!
Lebanon 24
وداعًا لأبراج الشبكات...آيفون يقترب من ستارلينك!
00:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
