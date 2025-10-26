تعرّفوا على iPad Pro 11 الجديد من آبل

كشفت آبل مؤخرا عن من الأجهزة الذكية، من بينها حاسب iPad Pro 11 اللوحي الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الأجهزة المحمولة.

Advertisement

وحصل الحاسب على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (249.7/177.5/5.3) ملم، وزنه 444 غ، وجهّز يقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.



شاشاته أتت Ultra Retina Tandem OLED بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1668/2420) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سكثافتها 267 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م.

يعمل الجهاز بنظام iPadOS 26، ومعالح Apple M5 المتطور، ومعالج رسوميات من آبل، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و2 تيرابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 12 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وجهّزت بمستشعر TOF 3D LiDAR، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.



زوّد الحاسب أيضا بتقنية 6.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C 4، وبطارية بسعة 8160 ميلي أمبير يمكن شحن 50% من سعتها في نصف ساعة تقريبا. (روسيا اليوم)